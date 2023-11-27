Peringkat Dunia Akhir Tahun 2025

Spanyol mengakhiri tahun di puncak Peringkat Dunia FIFA/Coca-Cola kategori pria

Kosovo naik 19 peringkat dan dinobatkan sebagai negara dengan lonjakan peringkat terbesar pada 2025

Suriname, Norwegia, Paraguay dan Filipina semuanya mengalami peningkatan yang signifikan

Spanyol akan menutup tahun ini di puncak Peringkat Dunia Pria FIFA/Coca-Cola untuk pertama kalinya sejak 2013, menyusul pembaruan terakhir 2025. Ini menjadi ketujuh kalinya La Roja mengakhiri tahun sebagai tim yang harus dikalahkan di jagat sepak bola, catatan yang hanya dilampaui oleh Brasil yang telah melakukannya sebanyak 13 kali.

Meski tim asuhan Luis de la Fuente memasuki 2026 dengan status teratas, mereka bukan satu-satunya tim yang tampil mengesankan sepanjang 2025. Simak pembaruan lengkap kami di bawah ini mengenai tim-tim yang mencuri perhatian.

Spanyol di puncak

La Roja mengakhiri tahun di posisi teratas Peringkat Dunia pada setiap tahun dari 2008 hingga 2013 — sebuah periode ketika raksasa Eropa tersebut merebut Piala Dunia FIFA 2010 Afrika Selatan 2010 di antara dua gelar UEFA Euro. Mereka berhasil merebut kembali mahkota tersebut setelah menjalani satu tahun tanpa kekalahan dalam waktu normal di seluruh sepuluh pertandingan yang mereka lakoni, dengan satu-satunya noda berupa kekalahan melalui adu penalti dari Portugal pada final UEFA Nations League.

Mereka memenangi lima laga awal kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 tanpa kebobolan, termasuk kemenangan tandang 6-0 atas Turki dan kemenangan 4-0 atas Bulgaria, sebelum bermain imbang pada laga pendahuluan terakhir mereka melawan Crescent Stars.

Kosovo mencuri perhatian

Menjelang kualifikasi Piala Dunia, Kosovo hanya memenangi satu dari 18 laga pendahuluan, dengan torehan delapan gol dan kebobolan 39 kali dalam proses tersebut. Namun, semuanya berubah pada tahun ini, ketika tim asuhan Franco Foda bangkit dari kekalahan pada laga pembuka melawan Swiss untuk kemudian tak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir, meraih tiga kemenangan, serta memastikan tempat di play-off Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Hasil-hasil tersebut, ditambah empat kemenangan di UEFA Nations League dan laga persahabatan, membuat Dardanet mengoleksi 89,02 poin peringkat terbaik dalam satu tahun, serta melesat dari posisi ke-99 ke peringkat ke-80 dunia, yang juga menjadi pencapaian tertinggi mereka sepanjang sejarah.

Lonjakan besar

Meski lonjakan 19 peringkat yang dicatat Kosovo memastikan mereka menyandang status pendaki terbesar tahun ini, sejumlah negara lain juga menutup tahun dengan posisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan awal tahun. Suriname (peringkat 123), yang akan menghadapi Bolivia untuk memperebutkan kesempatan bertemu Irak di Turnamen Play-Off FIFA pada Maret mendatang, naik 15 peringkat sebagai catatan terbaik berikutnya. Norwegia (peringkat 29), Paraguay (peringkat 39), dan Filipina (peringkat 136) masing-masing naik 14 peringkat, sementara Niger (peringkat 110), Kepulauan Faroe (peringkat 125) dan Singapura (peringkat 148) sama-sama melonjak 12 peringkat. Singapura juga mencapai posisi tertinggi mereka di Peringkat Dunia sejak Mei 2014.

Tim dengan capaian terbaik per konfederasi: