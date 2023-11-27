Komoro Mendekat ke Elite Sepak Bola

Komoro naik 10 peringkat ke posisi 108 dalam Peringkat Dunia FIFA/Coca-Cola

Mereka menindaklanjuti kemenangan atas Ghana dengan mengalahkan Tunisia

Pemain sayap Komoro Rafiki Said dan pelatih Stefano Cusin menyikapi kesuksesan itu

Komoro terus mengejutkan dunia sepak bola dengan kenaikan pesat mereka dalam Peringkat Dunia FIFA/Coca-Cola. Pada bulan Oktober 2024, mereka mencatat peringkat tertinggi sepanjang sejarah, naik ke posisi ke-108 dengan perolehan 26,34 poin sejak bulan sebelumnya. Dengan tim-tim Afrika yang sedang menjalani kualifikasi utama untuk Piala Dunia FIFA 2026 dan Piala Afrika CAF 2025, Komoro telah menonjol dengan serangkaian kemenangan yang menarik perhatian. Kemenangan paling mengesankan terjadi saat mereka mengalahkan Tunisia pada 11 Oktober dalam pertandingan kualifikasi untuk Piala Afrika 2025. Pertandingan berakhir dengan skor 1-0 berkat gol Said. Kemenangan bersejarah ini, melawan tim Tunisia yang berada di peringkat 47 dunia, membuat Coelacanths memperoleh 19,8 poin dalam daftar peringkat.

Faktor kunci di balik kesuksesan

Kenaikan peringkat dunia ini bukan suatu kebetulan. Selama 12 bulan terakhir, Komoro telah mengukuhkan status mereka sebagai salah satu tim terbaik Afrika dengan kemenangan atas lawan tangguh – seperti Ghana dalam pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia pada bulan November 2023.

Tim asuhan Stefano Cusin telah naik 10 peringkat, bergabung dengan negara-negara Afrika lainnya yang juga telah membuat kemajuan signifikan, seperti Sudan (peringkat 110, +10), Zimbabwe (peringkat 117, +7), Gambia (peringkat 128, +7), Botswana (peringkat 140, +7) dan Guinea Ekuatorial (peringkat 88, +6). Kenaikan peringkat mereka adalah bukti bagaimana sepak bola terus berkembang di negara-negara yang sedang berkembang ini.

Lintasan peningkatan performa Komoro dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor. Pertama, stabilitas staf pelatih telah membantu tim untuk bekerja dengan stabil tanpa gangguan besar.

Berbicara secara eksklusif kepada FIFA, pelatih Cusin berkata: “Kami telah membangun struktur yang sangat kuat, dan para pemain kami telah menganut filosofi ini 100 persen. Kami bermain sebagai tim, bukan hanya dengan bakat individu. Itulah kekuatan terbesar kami.”

Cusin juga memperkenalkan gaya bermain berdasarkan atribut utama para pemainnya, dengan fokus pada pertahanan yang solid dan serangan balik cepat. Kombinasi bakat muda yang sedang berkembang dan pemain berpengalaman juga terbukti menjadi faktor kunci.

“Kami memiliki generasi baru yang menarik dan terus berkembang,” imbuhnya. Bermain di liga-liga papan atas di Afrika dan Eropa, para pemain Komoro telah memperoleh pengalaman yang diperlukan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang menentukan ini dengan kepala dingin.

Komoro kini tidak lagi gugup menghadapi tim-tim besar dan kini menghadapi pertandingan dengan rasa percaya diri yang baru. Gelombang bakat muda baru ini tidak takut mengambil risiko, menantang ekspektasi, dan menghancurkan stereotip. Kepercayaan diri mereka yang tumbuh telah menghasilkan beberapa penampilan yang memukau, di mana mereka berhasil mengalahkan lawan-lawan yang berkualitas tinggi. "Setiap kali kami bertanding, kami tahu bahwa sepak bola dimainkan di lapangan, tidak peduli tim mana yang kami lawan," kata Said, pencetak gol kemenangan melawan Tunisia beberapa hari lalu. "Kami menunjukkan rasa hormat kepada semua orang, tetapi kami tidak takut kepada siapa pun. Itulah sebabnya kami mengerahkan segala kemampuan. Kami tahu kami bisa melangkah jauh."

Terakhir, dukungan dan semangat para penggemar terhadap tim nasional kian memperkuat tekad para pemain. “Saat pertama kali bermain di kandang sendiri pada November 2023, saya terkesima dengan betapa antusiasnya para penggemar,” lanjut Said, yang bermain di klub Troyes di Prancis. “Pertandingan melawan Ghana dan Republik Afrika Tengah adalah ajang yang tiketnya ludes terjual, dan suasananya luar biasa. Kami bukan satu-satunya yang berada di lapangan, yang berdampak besar pada performa kami.”

Prospek Komoro untuk tahun 2026 tampak menjanjikan. Mereka berada di ambang tonggak sejarah dalam upaya mereka untuk mengamankan tempat di Piala Dunia FIFA 2026. Mereka memimpin Grup I kualifikasi Afrika dengan sembilan poin, bersaing ketat dengan Ghana. Mereka unggul dua poin atas Madagaskar dan unggul empat poin atas Mali.

Perjalanan penting bagi negara-negara berkembang

Progres Komoro adalah kisah sukses yang nyata bagi negara-negara berkembang di dunia sepak bola. Mereka telah menunjukkan bagaimana visi yang jelas, strategi yang efektif, dan tekad yang kuat dapat menghasilkan prestasi luar biasa di panggung kontinental. Dengan demikian, mereka telah menjadi panutan yang inspiratif bagi negara-negara ambisius lainnya yang siap untuk memberikan jejak mereka pada permainan ini.