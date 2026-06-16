Peringkat Dunia Wanita FIFA/Coca-Cola

Peringkat Dunia Wanita Terbaru
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Pembaruan resmi terakhir:16 Juni 2026
Pertandingan internasional terkadang dapat diturunkan peringkatnya setelah siaran langsung, sehingga poin dari pertandingan tersebut tidak akan dihitung dalam peringkat resmi baru
*Beberapa pertandingan berlangsung di luar jendela pertandingan internasional. Peringkat tidak akan diperbarui hingga akhir jendela peringkat berikutnya
Untuk beberapa pertandingan persahabatan, kami mungkin tidak memiliki liputan lengkap selama siaran langsung dan tidak akan mendapatkan skor atau pembaruan menit demi menit, hanya hasil akhir yang akan tersedia