Setelah melalui periode pengujian dan analisis yang panjang untuk mengetahui cara terbaik untuk menentukan Peringkat Dunia FIFA/Coca-Cola, model baru digunakan pada Agustus 2018 setelah disetujui Dewan FIFA.

Versi baru yang dikembangkan FIFA ini diberi nama “SUM” karena itu bergantung dengan menambah/mengurangi poin yang diraih atau hilang untuk laga ke/dari poin total sebelumnya dibandingkan dengan rata-rata poin pada periode waktu tertentu pada versi Peringkat Dunia sebelumnya.

Poin yang ditambah atau dikurangi sebagian ditentukan oleh kekuatan relatif dari kedua lawan, termasuk ekspektasi logis bahwa tim dengan peringkat yang lebih tinggi akan unggul di atas tim dengan peringkat yang lebih rendah.