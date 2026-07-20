Peringkat Dunia FIFA/Coca-Cola

Pertandingan internasional terkadang dapat diturunkan peringkatnya setelah siaran langsung, sehingga poin dari pertandingan tersebut tidak akan dihitung dalam peringkat resmi baru

*Beberapa pertandingan berlangsung di luar jendela pertandingan internasional. Peringkat tidak akan diperbarui hingga akhir jendela peringkat berikutnya