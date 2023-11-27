Date confirmée pour le tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™

Le tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™ aura lieu le 15 mai prochain à Łódź, l'une des villes hôtes de la compétition
Vingt-quatre équipes seront en lice lors de la douzième édition de cette épreuve, qui se tiendra du 5 au 27 septembre dans quatre villes hôtes
Cet événement contribue à façonner les futures stars du football féminin
La FIFA a confirmé que le tirage au sort de la prochaine édition de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ se tiendra à Łódź, en Pologne, le vendredi 15 mai 2026. La cérémonie réunira des légendes du football féminin ainsi que des invité(e)s du pays hôte, et sera retransmise en direct sur FIFA+, YouTube et TikTok. De plus amples informations concernant la procédure du tirage au sort ainsi que les équipes participantes seront communiquées prochainement par la FIFA via ses canaux officiels.
L'ancienne joueuse et actuelle sélectionneuse de la Pologne, Nina Patalon, ainsi que l'ancienne internationale française Laura Georges prendront la parole sur scène afin d’évoquer l'importance de cette compétition pour le développement du football féminin.
Les 24 équipes qualifiées suivront avec intérêt cette cérémonie afin de découvrir leur parcours dans la compétition. Elles y seront amenées à affronter les toutes meilleures sélections de la planète, avec une seule idée en tête : soulever le plus prestigieux trophée au monde dans cette catégorie d’âge.
« C’est un immense honneur pour moi de participer à cet événement que la Pologne aura le privilège d'accueillir. Le tirage au sort est toujours un moment particulier, car c'est là que la compétition commence réellement à prendre forme, tant pour les équipes que pour les supporters », a déclaré Nina Patalon. La Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2026™ se déroulera du 5 au 27 septembre dans quatre villes hôtes : Bielsko-Biała, Katowice, Łódź et Sosnowiec. Très attendue, cette douzième édition de l’épreuve mettra en valeur les meilleures jeunes joueuses du moment, mais aussi la culture footballistique de la Pologne. « Cette compétition représente une merveilleuse opportunité pour le développement du football féminin en Pologne. J'espère que les jeunes filles qui regarderont les matches auront envie de se lancer dans la grande aventure du ballon rond, et que les supporters et les parties prenantes prendront conscience du potentiel qu’offre le football féminin. Je suis persuadée que cette compétition laissera un héritage durable dans notre pays et qu’elle nous aidera à franchir un nouveau palier », a conclu Nina Patalon.
Les supporters souhaitant obtenir des billets sont invités à manifester leur intérêt sur FIFA.com/tickets.