Date confirmée pour le tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™

La FIFA a confirmé que le tirage au sort de la prochaine édition de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ se tiendra à Łódź, en Pologne, le vendredi 15 mai 2026. La cérémonie réunira des légendes du football féminin ainsi que des invité(e)s du pays hôte, et sera retransmise en direct sur FIFA+, YouTube et TikTok. De plus amples informations concernant la procédure du tirage au sort ainsi que les équipes participantes seront communiquées prochainement par la FIFA via ses canaux officiels.

« C’est un immense honneur pour moi de participer à cet événement que la Pologne aura le privilège d'accueillir. Le tirage au sort est toujours un moment particulier, car c'est là que la compétition commence réellement à prendre forme, tant pour les équipes que pour les supporters », a déclaré Nina Patalon. La Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2026™ se déroulera du 5 au 27 septembre dans quatre villes hôtes : Bielsko-Biała, Katowice, Łódź et Sosnowiec. Très attendue, cette douzième édition de l’épreuve mettra en valeur les meilleures jeunes joueuses du moment, mais aussi la culture footballistique de la Pologne. « Cette compétition représente une merveilleuse opportunité pour le développement du football féminin en Pologne. J'espère que les jeunes filles qui regarderont les matches auront envie de se lancer dans la grande aventure du ballon rond, et que les supporters et les parties prenantes prendront conscience du potentiel qu’offre le football féminin. Je suis persuadée que cette compétition laissera un héritage durable dans notre pays et qu’elle nous aidera à franchir un nouveau palier », a conclu Nina Patalon.