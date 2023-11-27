Un séminaire sur l’octroi de licences aux clubs de football féminin pour poser les bases de normes internationales

Le groupe de travail de la FIFA sur l’octroi de licences aux clubs de football féminin s’est réuni pour la première fois au siège de la FIFA

Des représentants des six confédérations ont commencé à élaborer un cadre visant à rehausser les normes internationales dans le football féminin de clubs

Le système d’octroi de licences aux clubs est considéré comme un outil essentiel pour la professionnalisation et le développement du football féminin de clubs

La première réunion du groupe de travail sur l’octroi de licences aux clubs de football féminin a eu lieu un peu plus tôt ce mois-ci au siège de la FIFA, à Zurich (Suisse), en présence de représentants et représentantes des six confédérations. L’objectif était de commencer à plancher sur la définition d’un cadre exhaustif visant à accélérer la croissance du football féminin de clubs à l’échelle mondiale et à en rehausser les normes. Des discussions ont ainsi été entamées concernant les modalités selon lesquelles la FIFA et les confédérations collaboreront pour aider les clubs à renforcer leurs structures et à s’appuyer sur les compétitions féminines de club de la FIFA pour se développer, notamment la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA™, dont l’édition inaugurale est prévue en 2028.

Ce séminaire de deux jours, qui rassemblait des responsables du football féminin et de l’octroi de licences aux clubs au sein des confédérations, a marqué une première étape importante dans le vaste processus de consultation mené par la FIFA afin d’accompagner la croissance et le développement continus du football féminin.

Le moment choisi pour l’organiser reflète à la fois la dynamique actuelle de la discipline et les défis auxquels elle est confrontée. L’an dernier, pour la toute première fois, les six confédérations ont sacré un champion continental interclubs dans le football féminin, posant un jalon historique dans son évolution.

Cependant, une étude portant sur les 40 meilleurs clubs de football féminin révèle que 50% d’entre eux génèrent moins de USD 2 millions de revenus, que seul un quart dispose d’effectifs entièrement professionnels et que seul un sur huit possède des installations d’entraînement dédiées.

Sara Booth, directrice de la sous-division Football féminin de haut niveau de la FIFA, a souligné à la fois l’urgence d’agir et les opportunités déjà accessibles. « Le football féminin connaît une croissance fulgurante, mais de nombreux clubs féminins à travers le monde ne disposent toujours pas des structures professionnelles et des normes cohérentes nécessaires pour garantir une croissance à long terme. Nous devons jeter des bases durables en mettant en place un cadre qui permette aux clubs de grandir, car c’est dans les clubs que commence le football et que se forme la prochaine génération de joueuses », a-t-elle déclaré.

Le groupe de travail offre aux six confédérations une plateforme leur permettant de mettre à profit leur expertise et de déterminer la manière la plus efficace de protéger l’intégrité des compétitions féminines interclubs de la FIFA, vouées à constituer un levier stratégique pour rehausser progressivement les normes internationales.

Parmi les thèmes abordés figurait notamment l’élaboration d’une feuille de route commune visant à améliorer les normes petit à petit, avec des stratégies adaptées au contexte et aux priorités propres à chaque région. « La FIFA s’attaque à ce défi sur deux fronts : d’une part en lançant la Coupe des Champions Féminine et la Coupe du Monde des Clubs Féminine – destinées à devenir le summum du football féminin de clubs –, et d’autre part en investissant dans l’octroi de licences aux clubs afin de favoriser la professionnalisation, d’élever les normes, de renforcer le bien-être des joueuses et de soutenir une croissance durable dans l’ensemble du football féminin », a détaillé Sara Booth.