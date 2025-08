Programme de mentorat pour entraîneures de la FIFA : La fin d'une aventure, le début d'une histoire

La deuxième édition du Programme de mentorat pour entraîneures de la FIFA s’est terminé en beauté à Zurich, cette semaine

En 18 mois, 20 femmes entraîneures ont bénéficié des conseils de certains des meilleurs entraîneurs de football féminin

Sarai Bareman : "Je suis très optimiste pour l’avenir du football féminin : il s’annonce radieux."

La dernière édition du Programme de mentorat pour entraîneures de la FIFA s’est achevée après un séminaire de deux jours au siège de la FIFA, à Zurich. Cette initiative, qui s’inscrit avec sept autres dans le cadre du Programme de développement du football féminin de la FIFA, vise à développer et accompagner la nouvelle génération de femmes entraîneures.

"C’est formidable de toutes vous accueillir ici, à Zurich. Vous faites partie de notre famille. Nous sommes une communauté et nous sommes ici chez nous, car c’est ici que le football vit et que nous vivons. C’est un sentiment unique que de vous voir réunies ici," a déclaré Sarai Bareman, directrice du Football Féminin de la FIFA, lors de son discours de bienvenue.

"La dernière fois, nous nous étions retrouvées au Portugal et certaines d’entre vous entamiez leur dernière ligne droite avant la Coupe du Monde Féminine. Je tiens à le rappeler car cela montre non seulement l’efficacité de ce programme, mais aussi la détermination dont vous faites preuve." “Pendant tout ce temps, vous avez manifesté une envie de partager, d’apprendre aux autres et des autres. Vous avez agi pour le bien du football féminin, tout en vous préparant pour le plus grand événement de sport féminin au monde," a-t-elle poursuivi en guise de remarques liminaires. En 18 mois, 19 entraîneurs de football féminins parmi les plus performants ont assuré la formation de 20 entraîneures du monde entier. Les mentors ont conseillé leurs protégées sur le terrain comme en dehors, faisant part de leur savoir-faire. Un véritable réseau d’entraîneurs s’est constitué et porte déjà ses fruits. Il a notamment permis une meilleure préparation aux matches internationaux grâce à l’échange de connaissances.

Programme de Mentorat pour Entraîneurs de la FIFA - Lisbonne 05:23

Parmi ces partenariats, l’un concerne la sélectionneuse de l’équipe féminine U-19 de Pologne, Katarzyna Maria Barlewicz, qui a bénéficié des conseils avisés de Bev Priestman, championne olympique avec le Canada.

Après des conversations à distance pour prendre connaissance, l’échange de connaissance s’est poursuivi en Australie, où la sélectionneuse polonaise a été invitée à assister au stage de préparation du Canada pour la Coupe du Monde Féminine. "Quand Bev m’a proposé d’aller en Australie, j’ai dû vérifier dans mon dictionnaire si c’était vraiment ce qu’elle voulait dire," a-t-elle déclaré. Malgré ses 37 ans, la sélectionneuse anglaise du Canada entraîne depuis déjà plus de dix ans au plus haut niveau. En revenant sur son parcours personnel, Priestman a pu identifier des domaines-clés à développer chez son élève.

"Je m’identifie beaucoup à ce que vit Katarzyna car je pense que toutes les sélectionneuses ont vécu des événements similaires," a-t-elle expliqué.

"Katarzyna est un puits de science. Je me sens privilégiée d’avoir pu travailler avec quelqu’un d’aussi passionné. Elle a tout pour réussir. Son plus grand obstacle est sans doute son manque de confiance. Je me suis donné pour mission de lui faire prendre conscience de ses qualités d’entraîneure. Ç’a été une expérience inoubliable pour nous deux, et ce n’est pas fini." Avec le temps, les participants nouent des relations privilégiées. Un autre exemple qui illustre cette vérité est le partenariat entre Nils Nielsen et sa protégée, Lidija Stojkanovic, sélectionneuse de l’équipe U-19 féminine de Serbie. "Quand on rencontre quelqu’un avec une passion en commun, l’expérience est toujours mémorable. Les 18 mois arrivent à leur terme, mais notre relation ne fait que commencer. Nous nous connaissons bien désormais et nous nous soutenons mutuellement. C’est pour ça que ce type de programme existe, pour jeter les bases. J’en suis très satisfait,” a déclaré le technicien danois, ex-sélectionneur des équipes féminines du Danemark et de la Suisse et actuel directeur du football féminin de Manchester City.

“Lidija est une personne formidable," a-t-il ajouté. “Je suis ravi de participer à ce programme et de pouvoir partager mes connaissances avec une personne aussi réceptive."

Stojkanovic fait écho aux propos de son mentor et affirme avoir beaucoup appris grâce au programme, qui représente selon elle une opportunité unique. "Ce n’est pas seulement un échange. C’est aussi l’occasion d’écouter des entraîneurs de classe mondiale et des individus exceptionnels, surtout mon mentor. Je me sens privilégiée de l’avoir pour formateur. Nils m’a rendu visite à deux reprises et ses conseils sont extrêmement précieux. Ils m’aideront à encore progresser.

“Comme l’a dit Nils, ce n’est que le début, car maintenant il n’est plus seulement un mentor, mais aussi un ami."

Alors que le séminaire touchait à sa fin, les participants ont visité le FIFA Museum, où a ouvert cette semaine une nouvelle exposition consacrée à la Coupe du Monde de la FIFA 2023™, qui réunit près de 400 pièces uniques et apporte un nouvel éclairage sur cette édition historique. Une surprise attendait tout particulièrement deux des mentors, Even Pellerud et Tina Theune. Pellerud a retrouvé le trophée de l’édition 1995 de la Coupe du Monde Féminine, qu’il avait remportée avec la Norvège, tandis que Theune a pu soulever à nouveau le trophée de l’édition 2003. Elle s’est également vu décerner le titre d’ambassadrice du football allemand de l’année 2023. Deux moments uniques qui viennent conclure en beauté un programme tout aussi unique.

Dans une adresse aux mentors et apprenantes, Theune a déclaré : "Je suis honorée de pouvoir partager ce moment avec vous et je suis très touchée de vous voir partager ma joie."

"C’est aussi un immense honneur que de pouvoir représenter mon pays. Sur mes photos d’enfance, on me voit toujours avec un ballon dans les mains ou dans les pieds. Mais je n’aurais jamais imaginé un tel parcours. Je rêvais de retournées acrobatiques, de buts de la tête... Aujourd’hui, je suis ici en tant que mentor de la FIFA. Je me sens heureuse et reconnue. Pour moi, vous êtes tous les meilleurs ambassadeurs du monde."