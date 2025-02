Ouverture des candidatures pour la troisième édition du programme de mentorat pour entraîneures de la FIFA

Les Associations Membres de la FIFA peuvent désormais proposer des candidates pour devenir mentorées

Des anciens champions du monde et d'Europe ont servi de mentors lors des éditions précédentes

Clôture des candidatures le 28 février 2025

Suite à la récente expansion du Programme de Développement Féminin de la FIFA, les candidatures sont désormais ouvertes pour la troisième édition du programme FIFA "Performances de haut niveau : mentorat pour entraîneures".

Le mentorat pour entraîneures est l'un des treize modules proposés dans le cadre du Programme de Développement Féminin de la FIFA. Il vise à faire progresser et à responsabiliser d'ambitieuses et talentueuses entraîneures sur lesquelles il faudra compter à l'avenir. Ces techniciennes seront suivies individuellement par un entraîneur spécialisé dans le football féminin tout au long des années 2025 et 2026.

En plus de mettre à disposition un mentor à ces entraîneures en devenir, le programme vise à aider les coachs à obtenir de meilleurs résultats dans leur poste actuel et à leur offrir des conseils et un soutien en matière de développement de carrière. Le programme permet également de rassembler tous ces entraîneurs - mentors et mentorées - créant ainsi une communauté de soutien inspirante.

« Créer davantage d'opportunités pour les entraîneures est essentiel pour stimuler la croissance du football féminin », a déclaré Dame Sarai Bareman, Directrice de la division du Football féminin de la FIFA. « La FIFA s'est engagée à organiser des voies d'accès pour le développement des entraîneures. Avec cette troisième édition de notre programme mentorat pour entraîneures, nous sommes heureux de pouvoir soutenir et d'encourager la prochaine génération d'entraîneures de haut niveau appelées à façonner l'avenir de notre sport.»

Le programme FIFA "Performances de haut niveau : mentorat pour entraîneures" a vu le jour en 2018. Deux éditions ont d'ores et déjà permis à des mentorées des quatre coins du monde d'en bénéficier, plusieurs d'entre elles ayant obtenu des postes clés et franchi des étapes dans leur carrière.

Parmi les mentors notables des deux premières éditions figurent notamment Jill Ellis, seule sélectionneuse à avoir remporté deux éditions de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ . L'Américaine a récemment été nommée Directrice du football de la FIFA. La légendaire Pia Sundhage et d'anciens vainqueurs de l'épreuve reine comme Tina Theune et Even Pellerud figurent également parmi les encadrants.

« Aucun des cours que j'ai suivis dans ma carrière, qui a débuté il y a plus de 20 ans, n'a eu autant d'effet sur moi que celui-ci », a confié Tracey Kevins, dont l'équipe féminine U20 des États-Unis a terminé à la troisième place de la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA, Colombie 2024™. Kevins a participé à la dernière édition du programme, et avait pour mentor l'actuelle sélectionneuse de Suisse féminine Pia Sundhage.

« Cela a été une expérience unique. D'anciens champions du monde et d'Europe participaient au programme. Il y avait également des coachs qui s'apprêtaient à participer à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, tous prêts à partager leur préparation, sachant que quatre d'entre nous feraient exactement la même chose 12 mois plus tard. C'a été tout simplement fantastique. »