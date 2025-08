L'héritage de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA se perpétue en Nouvelle-Zélande

Le tournoi a offert un mois de moments inimaginables pour le football au Pays du Long Nuage Blanc . Le record national d'affluence pour un match de football a été battu à pas moins de six reprises. Cela a suivi une victoire surprenante de la Nouvelle-Zélande contre l'ancienne championne du monde, la Norvège, lors de la première journée, ce qui a contribué à stimuler l'intérêt d'une nation plus souvent portée par le rugby.

Parmi les deux nouvelles équipes de la ligue nationale féminine, on trouve l'équipe réserve du Wellington Phoenix, qui a obtenu une place automatique. L'inclusion du club soutient le développement des jeunes joueuses de l'équipe féminine de l'A-League et comble un maillon manquant jusqu'ici pour le football professionnel en Nouvelle-Zélande.

Quatre membres de la promotion 2018 ont ensuite fait partie l'équipe à la Coupe du Monde 2023, à la grande satisfaction de Katie Barrott, entraîneure de l'équipe réserve de Wellington Phoenix, qui se réjouit également de l'introduction de l'équipe dans la compétition nationale à la suite de la Coupe du Monde Féminine. "Ce que nous avons pu voir dans notre pays était extraordinaire, et cela a certainement inspiré la prochaine génération à viser plus haut."

"Nous avons des filles qui regardent davantage de football, connaissent les meilleures joueuses, les meilleures équipes - et maintenant nous devons proposer des programmes qui nourrissent cette passion et contribuent à créer des environnements de classe mondiale pour former des joueuses de classe mondiale", poursuit Barrott.

"C'est énorme pour les filles et pour le club. Se mesurer aux meilleures joueuses nationales est formidable pour elles. Espérons que cela signifie que la prochaine génération de joueuses à venir sera plus technique et physiquement compétente, ce qui nous donnera des équipes plus solides à l'avenir", conclut-elle.