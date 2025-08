La Thaïlande franchit une nouvelle étape dans le développement du football féminin

La Football Association of Thailand (FAT) a organisé un séminaire de deux jours sur l'octroi de licences aux clubs féminins et le renforcement des capacités pour les administrateurs

En novembre, la Football Association of Thailand (FAT) a une nouvelle fois déployé ses efforts pour développer le football féminin et accroître sa popularité. À Bangkok, l'association a organisé, à son siège, un séminaire de deux jours sur l'octroi de licences aux clubs féminins et sur la formation des administrateurs. 26 représentants de clubs et entraîneurs y ont pris part.