La Stratégie pour le football féminin de la FIFA fête son cinquième anniversaire

La Stratégie pour le football féminin de la FIFA a été lancée il y a cinq ans aujourd'hui

Depuis sa mise en oeuvre, la discipline a connu un essor mondial

La Stratégie et ses cinq piliers ont constitué les contours de la récente Convention du football féminin de la FIFA

"Quand j'ai commencé à la FIFA en 2016, certains disaient que nous ne pouvions pas le faire. Quelques-uns disaient que nous ne le ferions pas, et d'autres disaient même que nous ne devrions pas. Mais voyez maintenant ! Regardez ce qu'est devenu le football féminin. Constatez à quel point nous avons progressé en quelques années seulement." A l'occasion de la Convention du Football Féminin de la FIFA qui s'est tenue la veille de la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™, Sarai Bareman, Directrice du Football Féminin de la FIFA, est revenue avec émotion sur le chemin parcouru.

Le 9 octobre 2018, la FIFA a lancé la Stratégie pour le football féminin de la FIFA, expliquant "comment la FIFA travaillera avec toutes les parties prenantes pour prendre des mesures concrètes afin d'autonomiser les filles et les femmes, afind de faire du football un sport pour tous, et afin de lutter contre la discrimination de genre." A l'époque, le football féminin était à la fois "en bonne santé et en besoin de changements fondamentaux."

Les objectifs clés de la stratégie étaient de : améliorer la participation en augmentant le nombre de femmes impliquées dans le football partout dans le monde ; améliorer la valeur commerciale, en explorant de nouvelles sources de revenus tout en optimisant celles déjà existantes autour des compétitions féminines ; et bâtir des fondations solides avec la mise en place d’un environnement plus sophistiqué et la présence accrue de femmes à des postes de responsabilité contribueront à moderniser la direction du football.

Ce 9 octobre marque le cinquième anniversaire du lancement de la Stratégie. L'occasion de constater combien des progrès ont été réalisés dans chacun des cinq piliers.

Stratégie FIFA pour le Football Féminin 02:20

Croissance et développement

Développer et grandir 00:45

Afin d'aider la discipline à croître, la Stratégie invitait non seulement à promouvoir le football dans les zones où il n'est pas actuellement pratiqué par les femmes, mais aussi à le développer davantage dans les zones où les femmes jouent déjà quotidiennement. Pour accompagner le processus, de nouveaux programmes et initiatives visant à augmenter la participation ont été mis oeuvre.

Cinq tactiques ont été entreprises, allant de la modernisation des programmes de développement, à l'implémentation du programme Football for Schools, en passant par l'amélioration du développement technique. En 2019, un programme pilote de Football for Schools (F4S) de la FIFA a été lancé, lequel, à compter d'octobre 2023, a vu la participation de plus de 90 associations membres de la FIFA ; près de 1,5 million de ballons de football distribués aux enfants dans le monde, et plus de 23 millions d'enfants utilisant l'application F4S.

Un an plus tard, la FIFA a annoncé que les associations membres pourraient obtenir un soutien dans huit domaines clés du développement du football féminin pendant la période 2020-2023. En plus de l'aide financière pour couvrir les coûts des programmes sélectionnés, le Programme de développement du football féminin de la FIFA s'est également engagé à fournir aux associations membres l'accès à des experts du football féminin, à du matériel supplémentaire et à un soutien technique pour développer le football féminin dans leur pays Depuis, sous la bannière du Programme de développement du football féminin de la FIFA, la FIFA a réalisé plus de 900 projets dans 137 associations membres du monde entier, tous dédiés à la croissance du football féminin.

Mettre le jeu en valeur

Présenter le jeu 00:58

L'objectif est ici d'accroître l'attrait du football féminin auprès des joueuses, des fans et des partenaires commerciaux. En optimisant ses compétitions actuelles et futures, la FIFA vise à garantir que les meilleures joueuses et équipes soient mises en avant et qu'il existe un moyen efficace de développer les futures stars de la discipline. Dernière exemple en date, le Conseil de la FIFA, réuni le 4 octobre dernier, a annoncé la création d'une nouvelle Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA. Le football féminin a énormément changé ces dernières années, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en a été la meilleure preuve. Près de 2 millions de fans ont assisté aux matchs. En Australie, la demi-finale des Matildas a été l'évènement de télévision le plus regardée de tous les temps (depuis le début du système de mesure d'audience OzTAM en 2001). Plus de 3 milliards de vues de contenu ont été réalisées sur les plateformes sociales et numériques de la FIFA...

Côté terrain, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 a également été la plus compétitive, un fait d'autant plus marquant qu'il s'agissait de la première édition à passer de 24 à 32 équipes et à présenter huit débutantes. La Nouvelle-Zélande a remporté son tout premier match en Coupe du Monde Féminine de la FIFA ; le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont atteint les huitièmes de finale ; un nombre record de buts (164) a été marqué. D'autres records ont été battus, comme celui de Casey Phair de la République de Corée, qui, à 16 ans et 26 jours, est devenue la plus jeune joueuse à faire une apparition dans en Coupe du Monde. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 a également été la première édition à l'occasion de laquelle une équipe de toutes les six confédérations a décroché au moins une victoire.

La croissance du football féminin dans le monde est également marquée par l'activité accrue des équipes nationales féminines. Le nombre d'équipes officiellement classées dans la hiérarchie mondiale est passé de 155 à 188 depuis 2019, de même que le nombre d'équipes participant aux qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. En 2019, 140 associations membres ont tenté de décrocher leur sésame pour l'épreuve reine. Il y en a eu 168 avant l'édition de cette année.

Communiquer et commercialiser

Communiquer & Commercialiser 01:00

La Stratégie du football féminin de la FIFA s'est engagée à "augmenter l'exposition de la discipline et à augmenter sa valeur commerciale." La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 a été un succès et a contribué à rehausser le profil du football féminin grâce à une augmentation de l'engagement, grâce à différentes campagnes, grâce à l'utilisation de la technologie, grâce à la mise en œuvre d'une stratégie de marque claire ou encore au recours à des modèles et ambassadeurs. Une des tactiques était de "renforcer l'engagement du football féminin avec les partenaires commerciaux existants".

Le 13 décembre 2021, la FIFA a annoncé son premier programme commercial dédié au football féminin, lancé pour accélérer la croissance et l'égalité. Autre preuve de l'attrait commercial de la discipline : Toutes les formules de sponsoring et de partenariats pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ ont été vendues dès le premier jour.

Le programme de partenariat commercial de la FIFA est passé de 12 (six partenaires et six supporters du pays hôte) lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™ à 30 cette année, pour une augmentation de plus de 100% démontrant que le football féminin a la force de se maintenir commercialement.

Administrer et diriger

Gouverner et diriger 00:49

La Stratégie du Football Féminin de la FIFA s'est également engagée à veiller à la représentation du football féminin et des femmes dans les principaux organes de décision et à affiner les cadres réglementaires pour encourager la professionnalisation. La promotion des femmes était un point central, tout comme l'expansion de leur représentation au sein des organes décisionnels du football.

Parmi les objectifs visés figuraient le renforcement des compétences, l'autonomisation et la création de réseaux solides pour les femmes travaillant dans le football, ainsi que la mise en place, en faveur des femmes déjà actives au sein des associations membres de la FIFA ou des confédérations, d'une plateforme pour élargir leurs connaissances et acquérir l'expérience nécessaire.

Le Programme de Leadership féminin a notamment été créé pour contribuer à cela. Tsholofelo Setlhoko, responsable du football féminin au sein de la Fédération Botswanaise de Football (BFA), fait partie des participantes actuelles, aux côtés de Cherie-Lee Atkinson, membre du conseil de l'Association de football WaiBOP. "Ce programme est consacré au développement personnel et à la confiance en soi, et je ne pensais pas avoir vraiment réalisé cela jusqu'à ce que j'y participe. Mais cela m'a fait prendre conscience que c'est exactement ce dont nous avons besoin en tant que femmes. Nous devons développer notre propre conscience de soi pour devenir de meilleures leaders", a déclaré Atkinson.

Tholofelo Setlhoko, Responsable du Football Féminin à la Fédération de Football du Botswana 02:45

Eduquer et responsabiliser

Éduquer et responsabiliser 00:49

La FIFA exploitera le pouvoir du football et de ses compétitions pour mettre en lumière l'impact social positif du football sur les femmes et les filles partout dans le monde.

Lors des tournois féminins, une étroite collaboration avec les pays hôtes et les ONG régionales est essentielle pour développer des projets durables ayant un impact social, et utilisant le pouvoir du football en tant que moyen d'améliorer la vie des joueuses.

L'implication de joueuses légendaires qui militent pour l'accès, l'égalité des chances, les avantages pour la santé et le changement social à travers le sport - en plus de fournir une exposition supplémentaire - se révèle également être un outil puissant.

Lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et en Nouvelle-Zélande 2023™, la FIFA, en partenariat avec plusieurs agences des Nations Unies, a mis en avant toute une gamme de campagnes sociales sélectionnées à la suite de consultations approfondies avec les parties prenantes, y compris les joueuses et les 32 associations membres participantes.

Dans le cadre de la campagne mondiale "Football Unites The World", huit messages spécifiques ont été communiqués lors du tournoi, promus via les brassards des capitaines d'équipe, les panneaux LED numériques en bord de terrain, les écrans géants dans les stades et via les médias sociaux. Le processus de consultation a permis de s'assurer que les causes sociales défendues pendant le tournoi reflétaient les sujets dans lesquels les joueuses se sentaient impliquées.

À la veille de la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA le 20 août 2023, la FIFA a publié un rapport d’enquête sur la situation du football féminin dans le monde, mettant en évidence les opportunités actuelles et futures de développement, tant sur le terrain qu'en dehors.

Le nombre de femmes et de jeunes filles qui jouent au football a augmenté de près d’un quart depuis 2019 (pour atteindre 16,6 millions) et 88% des associations membres ayant participé à l’enquête ont une stratégie en matière de football féminin.

Lors de la Convention sur le Football Féminin de la FIFA, Sarai Bareman a déclaré ceci : "Cette année, nous avons ressenti un changement sismique dans la façon dont les gens perçoivent le football féminin. L'année 2023 vise à montrer au monde ce que signifie porter le football féminin au-delà de l'excellence. Mettre nos joueuses sur le piédestal qu'elles méritent, remplir les stades, battre des records - et c'est ce que nous faisions quotidiennement lors de ce tournoi - franchir les barrières et montrer à chaque jeune fille et à chaque garçon, aux quatre coins du monde, qu'ils peuvent rêver de gagner leur vie grâce au football."

La tâche à présent est de rester sur cette dynamique.