La République dominicaine avance à grands pas

La République dominicaine accueillera la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA en 2024

L'objectif est d'assurer un héritage durable à la discipline

"Le football féminin est là pour rester."

Ces dernières années, les succès sportifs de la République dominicaine ne se limitent plus au baseball. Habituellement reconnue pour ses triomphes dans ce sport, le pays s'est progressivement tournée vers le football. Et la curiosité des fans a été récompensée.

"La croissance du football en République dominicaine ces dernières années, notamment au cours des trois dernières, a été fulgurante", déclare Ruben Garcia, Président de la Fédération dominicaine de football.

Et il ajoute : "Nous avons réussi à participer à une Coupe du Monde FIFA U-20 [masculine], obtenu le droit de participer aux Jeux Olympiques, et le football féminin a connu un essor remarquable. Nos équipes se sont classées parmi les huit meilleures de la région. C'est un signe que nous progressons. Je suis fier de diriger un Comité exécutif qui a accompli tant de choses dans le football féminin, que nous regardons avec enthousiasme et considérons comme un projet comportant de nombreux défis, mais surtout, de nombreuses récompenses."

Le prochain défi pour la République dominicaine est plus important : accueillir une compétition FIFA pour la première fois, la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA en 2024. Pour aider à atteindre cet objectif, Ruben Garcia a assisté à la Convention du Football Féminin de la FIFA 2023, où il a appris de première main les meilleures pratiques pour organiser une compétition de haut niveau.

"Nous avons vu la grande organisation de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, et ils ont créé un produit de grande qualité qui a fait sensation dans le monde entier. Cela reflète comment nous devrions organiser une Coupe du Monde en République dominicaine. C'est une bonne référence pour nous aider à reproduire le travail exceptionnel réalisé ici."

De plus, lors de la convention de deux jours en Australie, Garcia a tiré d'autres leçons précieuses : "Je pense que le Département du Football Féminin de la FIFA nous donne de l'espoir. Le football féminin est à portée de main. Il suffit de le saisir, de le promouvoir et, surtout, d'en profiter. Le football féminin a montré des signes de croissance. Parler du football féminin était presque utopique il y a 7, 8, 10 ans. Sans aucun doute, le football féminin est là pour rester."

Ruben Garcia trouve la chaleur du peuple du paradis caribéen comme un atout précieux, de sorte que tous ceux qui se rendent à la compétition vivront des moments inoubliables à l'intérieur et à l'extérieur du stade.

"Que peuvent attendre les visiteurs en République dominicaine ? De la chaleur, de la passion et surtout, de l'énergie et de la joie. Nous sommes réputés pour être un pays agréable et, surtout, accueillant. Ils constateront que la République dominicaine les accueillera à bras ouverts, et ils profiteront d'une fantastique Coupe du Monde."

Cependant, l'objectif est que l'héritage de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA perdure et marque un "avant" et un "après" dans le football en République dominicaine. "J'espère qu'après la Coupe du Monde, nous pourrons populariser le football féminin. La République dominicaine est un pays de nombreuses passions. Le football, comme on le dit souvent, naît dans le cœur mais se joue avec les pieds. Nous voulons laisser un héritage de croissance qui puisse ouvrir des portes pour l'avenir, afin que dans 20 ans, nous puissions dire que nous avons ouvert ces portes et tracé la voie pour l'avenir du football féminin."

De cette manière, la République dominicaine contribuera à la croissance du football de son pays et de toute la région de la zone nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes. "La Concacaf a montré qu'elle était une grande force dans le football féminin. Sur les six places disponibles [à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023], la Concacaf en a occupé toutes. Compte tenu de la difficulté de la tâche, je pense que le Panama, Haïti et la Jamaïque font un excellent travail. C'est un exemple pour d'autres pays, en particulier ceux avec des populations plus petites et un football féminin moins développé", conclut-il.