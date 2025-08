La Nouvelle-Zélande mise sur le leadership féminin

À n’en pas douter, le match d’ouverture de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ fera date dans l’histoire du sport en Nouvelle-Zélande. Pendant un peu plus de 90 minutes, les actrices de la rencontre et les 42 137 spectateurs présents à l’Eden Park – l’antre des mythiques All Blacks – ont ensorcelé tout un pays traditionnellement acquis à la cause du rugby. Avant cette mémorable victoire (1-0), rares étaient les citoyens néo-zélandais à avoir entendu parler de l’ambitieux plan d’héritage développé depuis trois ans : profiter de la plus grande compétition féminine au monde pour accélérer la croissance du football féminin et ouvrir ainsi de nouvelles perspectives au plus grand nombre. La stratégie Legacy Starts Now a débuté dès l’attribution des droits d’organisation de la compétition, en 2020. En marge des divers programmes de participation et d’inclusion, l’augmentation du nombre de femmes à des postes de direction a très vite été identifiée comme l’un des objectifs prioritaires de cette campagne. Depuis, 79 femmes ont bénéficié du programme de leadership mis en place à cette fin. "Notre but est à la fois de combler le déficit de confiance des femmes et de remettre en question les préjugés qui font obstacle à la présence de femmes à des postes de direction", a expliqué Annalie Longo, responsable du développement féminin de la Fédération Néo-Zélandaise de Football. "L’idée est ici de réunir les femmes qui souhaitent gagner en influence, mais aussi de leur fournir les outils qui leur permettront, à leur tour, d’organiser des séminaires sur ce thème dans leurs régions respectives."