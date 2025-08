La Liga MX Femenil a trouvé le rythme

• Les six dernières années en Liga MX Femenil ont été marquées par des réalisations notables

Un retour à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA est une priorité

Carlos Valenzuela, du Club Tigres : "Nous essayons de développer des joueuses 24h/24"

Au Mexique, une chanson devenue un hymne populaire est un rappel constant de l'importance de la patience : "Tu n'as pas besoin d'arriver en premier, mais tu dois savoir comment y arriver".

En harmonie avec les vers du compositeur José Alfredo Jimenez, la 'Liga MX Femenil', à peine six ans après sa création, fait encore ses premiers si l’on compare à certaines autres ligues plus avancées sur leur chemin évolutif. Cependant, ces pas vont sans aucun doute dans la bonne direction.

"Je pense que la valeur de la ligue et la raison pour laquelle elle a pu progresser constamment sont dues au fait que tous les clubs, tout comme les responsables de la Liga MX, ont su avancer étape par étape", explique Carlos Valenzuela, vice-Président des Opérations et du Marketing au Tigres, peu de temps après avoir participé à une table ronde sur la professionnalisation du football féminin lors de la Convention du Football Féminin de la FIFA à Sydney.

La table ronde a abordé des questions visant à renforcer et à développer davantage le football féminin : comment accélérer sa croissance et atteindre de nouveaux sommets conformément à la Stratégie du Football Féminin de la FIFA ? Comment aider les ligues et les clubs à se professionnaliser grâce à des solutions pratiques et à disposer de cadres réglementaires plus solides et de programmes de développement innovants ?

Valenzuela a assisté aux premières loges à la croissance du football féminin au Mexique, estimant qu'un moment clé de ses débuts a été le rapatriement des talents mexicains. "Au départ, il n’y avait d’internationales dans aucune équipe. C’est alors que les joueuses mexicaines qui étaient à l'étranger - car jusqu'alors il n'y avait pas de ligue dans notre pays - ont commencé à rentrer chez elles pour jouer."

"Beaucoup étaient déjà des joueuses expérimentées, mais elles n'avaient jamais eu l'opportunité de jouer dans une ligue domestique. Il était important d'avoir des joueuses locales et des jeunes talents", poursuit-il.

Une fois cet objectif atteint, les portes se sont progressivement ouvertes au monde entier pour renforcer le potentiel local. "Nous savions que cela pouvait être l'un de nos piliers principaux pour que la base de fans s'engage avec elles. Après n'avoir eu que des joueuses locales, il a été décidé qu'il était temps d'avoir deux places pour des internationales par club."

À ce stade, une véritable révolution a commencé. Les clubs ont dû investir davantage et améliorer leur infrastructure et leur département de recrutement. Dans la foulée, le niveau de la ligue a augmenté et est devenu plus professionnel. Les répercussions ont également dépassé le domaine du sport.

"En termes de marketing, nous avons commencé à attirer plus d'attention. Deux ans et demi plus tard, nous avons maintenant quatre places internationales par club. Chaque équipe, je crois, utilise ces places pour être plus compétitive sur le terrain."

Cependant, malgré tout cela, le Mexique n’est pas parvenu à se qualifier pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023™. "C’est triste parce que nous avons une génération incroyable et un talent majeur. Mais, encore une fois, c'est un jeu. C'est le football. On ne peut pas tout gagner. Et les autres équipes ont vraiment fait un travail incroyable."

Mais l’impulsion mise dans l'évolution de la ligue et de ses clubs n'a pas été perdue. "Nous devons continuer à investir davantage dans les joueuses locales, le développement de la jeunesse et les académies de jeunes, pour avoir de meilleures joueuses et être bien préparés pour la prochaine Coupe du Monde. Nous devons gagner des matchs pour y être représentées."

Et à moyen terme ? "Nous avons besoin de plus d'infrastructures et de meilleures installations pour nos académies de jeunes afin de développer la discipline et de grandir. Il faut investir en dehors des terrains pour aider les joueuses à se développer à l'école et avec leurs familles aussi. C'est vital, car nous essayons de développer les joueuses 24h/24."