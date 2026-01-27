Les équipes dévoilent leur liste pour la phase finale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™

L’Arsenal Women FC, l’ASFAR, le Gotham FC et le SC Corinthians ont publié leur liste définitive en vue de la phase finale de la toute première Coupe des Champions Féminine de la FIFA™

Les quatre champions continentaux croiseront le fer à Londres du 28 janvier au 1 er février pour tenter de remporter le prestigieux titre interclubs

Les supporters peuvent d’ores et déjà réserver leurs billets sur FIFA.com/tickets pour assister aux rencontres au Brentford Stadium et à l’Arsenal Stadium

Alors que l’exaltation monte crescendo à l’approche de la phase finale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™, les quatre équipes en lice viennent de dévoiler leur liste finale.

Sacrés dans leur confédération respective, les quatre prétendants sont attendus dans la capitale anglaise avec en ligne de mire le tout premier titre de champion intercontinental. Et ils comptent en leurs rangs certaines des plus grandes stars du football féminin.

Vainqueur de la dernière Ligue des Champions féminine de l’UEFA, l’Arsenal Women FC possède dans son effectif trois membres du The Best – Onze féminin de la FIFA 2025 : les Britanniques Alessia Russo et Leah Williamson ainsi que l’Espagnole Mariona Caldentey, championne du monde avec la Roja en 2023.

Le Gotham FC pourra s’appuyer sur trois joueuses états-uniennes médaillées d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 : Emily Sonnett, Jaedyn Shaw et Rose Lavelle.

L’ASFAR et le SC Corinthians ne sont pas en reste : les championnes d’Afrique seront emmenées par Anissa Lahmari, auteure du but victorieux du Maroc (1-0) face à la Colombie à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, tandis que les représentantes de la CONMEBOL s’en remettront à l’inoxydable Tamires, créditée de plus de 150 capes sous la tunique auriverde.

Le Brentford Stadium accueillera les demi-finales le mercredi 28 janvier. La première opposera le Gotham FC au SC Corinthians à 12h30 GMT (13h30 CET). La seconde mettra aux prises l’Arsenal Women FC et l’ASFAR à 18h00 GMT (19h00 CET).

Le dimanche 1er février, tous les regards seront tournés vers l’Arsenal Stadium, qui accueillera le match pour la troisième place à 14h45 GMT (15h45 CET) puis la finale à 18h00 GMT (19h00 CET), à l'issue de laquelle seront couronnées les premières championnes intercontinentales du football féminin de clubs.