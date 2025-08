Emma Hayes : "J'encourage toutes les filles à voir grand"

Et d'ajouter : "Il faut donc se retrousser les manches et se battre, car cela ne fait pas seulement partie du jeu, mais aussi de ce que nous devons faire. Parfois, c'est épuisant et il y a beaucoup de défis à relever, mais il ne faut pas baisser les bras."

"Il est important d'apprendre les rouages du sport et, plus important encore, de perfectionner son art, ce qui n'est possible qu'en passant des heures sur le terrain et en dehors à analyser et, surtout, à apprendre à manager, car c'est ce que nous faisons", explique-t-elle. Et de conclure : "Tout cela prend du temps. Il faut avoir une force ce conviction et de la confiance : n'abandonnez pas, parce que vous allez faire face à beaucoup d'adversité. Il est important de toujours parier sur soi-même pour arriver là où l'on souhaite aller."