Coupe du Monde Féminine U-17 – Les Samoa se préparent d’arrache-pied pour leur baptême du feu

L’équipe nationale féminine U-17 des Samoa est bien décidée à devenir l’une des sélections océaniennes les mieux préparées en vue d’une Coupe du Monde de la FIFA™.

L’année dernière, le sélectionneur Juan Chang Urrea et ses protégées étaient entrés dans l’histoire en devenant la première équipe du pays à se qualifier pour un tournoi estampillé FIFA. Et en octobre prochain au Maroc, les Manumea n’ont pas prévu de faire de la figuration.

Les joueuses sortent tout juste d’un stage d’entraînement de six jours en Californie, première étape d’un programme de préparation sans précédent qui mènera la sélection vers la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA. D’autres rassemblements sont également prévus aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et aux Samoa, ainsi qu’une participation à la Dallas Cup.

« Aucune équipe des îles du Pacifique n’a jamais atteint ce niveau de préparation », affirme Urrea. « On veut passer un cap en changeant notre manière de travailler, pour faire en sorte que les Samoa et toute l’Océanie soient fières de nous en regardant la Coupe du Monde. »

Avec le nouveau format à 24 équipes de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, l’Océanie bénéficie désormais de deux places pour la compétition. Les Samoa en ont ainsi profité en terminant en deuxième position des qualifications derrière la Nouvelle-Zélande.

L’année dernière, les Fidji avaient bénéficié de l’élargissement similaire du format de la Coupe du Monde Féminine U-20, mais avaient connu des difficultés face aux nations plus référencées.

La Fédération Samoane de Football (FFS) a donc décidé de tout mettre en œuvre pour ne pas connaître le même sort et préparer au mieux ses jeunes talents.

Représenter les Samoa et l’Océanie sur la scène internationale est un accomplissement incroyable, et je suis impatiente de voir les joueuses à l’œuvre au Maroc Sarai Bareman Directrice du Football féminin à la FIFA

« À la fédération, tout le monde s’accorde à dire que ces stages sont très importants. Je suis ravi que tout le monde soit derrière l’équipe et se donne à fond pour mettre les filles dans les meilleures conditions », se réjouit le jeune sélectionneur.

Sarai Bareman, directrice du Football féminin à la FIFA et ancienne internationale samoane, suit les progrès de l’équipe de très près. « C’est formidable d’avoir deux équipes océaniennes qualifiées pour la Coupe du Monde Féminine U-17. Cette compétition offre un tremplin mondial aux jeunes talents de la région, et la qualification historique des Samoa est une immense fierté », déclare l’ancienne directrice générale de la FFS.

« Je tiens à féliciter les joueuses, l’encadrement technique et toute la fédération, non seulement pour la qualification mais également pour leur dévouement et leur investissement dans le football féminin. Ces efforts permettront aux futures stars du football samoan d’avoir la chance d’atteindre leur plein potentiel. Représenter les Samoa et l’Océanie sur la scène internationale est un accomplissement incroyable, et je suis impatiente de voir les joueuses à l’œuvre au Maroc », conclut Bareman.

Grâce au soutien du programme FIFA Forward et de l’OFC, la fédération a pu élaborer un plan complet pour la préparation des joueuses, qui prévoit des rassemblements aux Samoa, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

Concernant le stage qui vient d’avoir lieu en Californie, Urrea explique qu’il s’agissait du meilleur moyen de réunir les 18 membres potentielles de la sélection évoluant dans des lycées aux États-Unis.

« À ce jeune âge, c’est important d’aller voir les joueuses, mais aussi de rencontrer leurs parents. C’est pour ça qu’on a voulu se rapprocher d’elles le plus possible », raconte l’ancien international guatémaltèque aujourd’hui basé en Nouvelle-Zélande. Ce dernier a également pu faire jouer ses relations au sein de son ancienne université et de l’USL pour pouvoir établir un camp de base à l’Université de Santa Ana ainsi qu’un site d’entraînement à Irvine.

« On a aussi reçu un énorme soutien de la part de la population samoane sur place. Certains ont fait tout le voyage depuis l’Utah et le Texas pour venir nous voir et on a joué nos deux matches devant des centaines de supporters. » Entre leurs six séances d’entraînement, les joueuses samoanes ont en effet pu démontrer tout leur caractère face à deux équipes de premier rang en Elite Clubs National League.

Elles ont d’abord pris le meilleur 2-0 sur le Slammers FC puis se sont inclinées sur le même score contre le Legends FC, qui comptait dans ses rangs certaines titulaires indiscutables des sélections des États-Unis et du Mexique.

« Elles avaient de très bonnes joueuses, mais les filles leur ont tenu tête valeureusement pendant une grande partie du match », rapporte Urrea non sans fierté.

Le stage d’entraînement comprenait aussi des tests complets de puissance et de préparation physique ainsi que des entretiens individuels avec les joueuses, afin d’établir pour chacune d’entre elles des plans sur mesure permettant de suivre leur progression.

De même, l’équipe d’Urrea a bénéficié d’une importante campagne de recrutement au sein de la communauté samoane sur place, même si l’entraîneur rappelle bien qu’il ne s’agira pas d’une sélection américaine parées des couleurs des Samoa.

« On a prévu des stages similaires en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Samoa. C’était juste plus efficace de séparer les groupes au début de la tournée. On ne pouvait pas se permettre de faire venir tout le monde en avion simplement pour une semaine, notamment en raison du décalage horaire et du risque de blessure », précise Urrea. Il aura ainsi l’occasion de composer la meilleure équipe possible à partir de l’ensemble de son vivier de joueuses au mois d’avril, pour la Dallas Cup, une compétition sur invitation réunissant les 32 meilleures équipes de jeunes dans chaque catégorie d’âge.