Holgate, entre vent dans le dos et vent du changement

"En tant que fervente défenseure des femmes sur le lieu de travail et du développement des femmes dans le sport, je suis très enthousiaste à l'idée que l'Australie et la Nouvelle-Zélande accueillent le plus grand événement sportif féminin au monde."

Dans son propre secteur, seuls 20 % des employés sont des femmes, la plupart occupant des postes d'administration à la marge, comme elle le décrit. "En Australie, seulement 2 % des PDG sont des femmes, et pourtant nous représentons 65 % des diplômés avec mention, et nous avons le classement le plus élevé dans un pays de l'OCDE [Organisation de Coopération et de Développement Économiques] en matière de réussite académique. Ces matches de Coupe du Monde ont prouvé que les femmes en sont capables. Nous pouvons enfiler ce maillot, nous pouvons porter ce costume. Nous devons croire en nous-mêmes et ne pas laisser qui que ce soit nous freiner", lance-t-elle. Devenir Supporter Officiel du tournoi est, selon Holgate, le début, et non la fin, d'un parcours. En se tournant vers l'avenir, elle exprime une certaine prudence, tout en lançant un appel à l'industrie. "Je pense que dans de nombreuses régions du monde, on a toujours prétendu que les femmes ne sont pas payées autant parce que le sport féminin n'attire pas autant d'attention, de programmes médiatiques ou de soutien financier", analyse-t-elle avant de rappeler que "le match Angleterre-Australie a pourtant été suivi par 11,15 millions d'Australiens à travers le pays, ce qui en fait le programme de télévision le plus regardé depuis le début du système de mesure d'audience en 2001."