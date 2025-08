Angel City, plus qu'un simple club

Kara Nortman et Julie Uhrman font partie des fondatrices du club Angel City FC

La réussite du club a été évoquée lors de la 2e Convention du football Féminin de la FIFA

10% de l'argent généré par le sponsoring est reversé à des projets communautaires locaux

"L'histoire d'Angel City a commencé avec la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2015 et l'énergie qui a émané du fait d'être assise dans le stade. Je suis allée à Vancouver et j'ai ressenti une joie enfantine. J'avais l'impression d'avoir 12 ans à nouveau. Je peignais mon visage et je voulais en avoir plus. J'ai cherché des maillots et des produits dérivés, mais je n'ai rien trouvé. J'ai cherché du contenu, mais je n'en ai pas trouvé."

"J'ai commencé à poser des questions autour de moi. Et pour moi, il n'était pas logique que les gens ne veuillent regarder le football féminin qu'une fois tous les quatre ans. Cela a suscité en moi une curiosité qui m'a poussée à poser de nombreuses questions et à rencontrer des gens du monde entier. L'analogie que j'aime faire, c'est que deux milliards de personnes regardent la meilleure publicité de Coca-Cola jamais réalisée, puis il n'y a plus de Coca dans le magasin pendant quatre ans."

Gouverner & Mener | "Success Story" : Zoom sur l'Angel City FC 28:32

"Tout a donc commencé pour moi avec cette énergie. Et lors de la Coupe du Monde 2019, une amitié avec Natalie (Portman) s'est développée autour de la lutte pour l'équité salariale. En 2019, elle m'a dit 'pourquoi ne pas créer une équipe? '. J'avais justement besoin de quelqu'un qui rêverait encore plus grand que moi."

"C'est le moment où tout le monde a son "moment Natalie Portman". Et pour moi, tout cela s'est déroulé à travers ces magnifiques Coupes du Monde auxquelles j'ai eu la chance de participer" - Kara Nortman - Co-fondatrice d'Angel City et de Monarch Collective, s'exprimant lors de la Convention du Football Féminin de la FIFA le 18 août 2023.

Lorsque l'on entend le nom de Natalie Portman, la première chose qui vient à l'esprit est certainement l'actrice qui a remporté un Oscar pour son rôle principal dans le film "Black Swan". Mais quel est le lien entre la star hollywoodienne et Kara Nortman et Julie Uhrman ? Elles ont fondé ensemble le club de football féminin Angel City FC, qui évolue dans la National Women's Soccer League (NWSL).

"Julie, Natalie et moi-même avons noué des liens d'amitié et commencé à travailler ensemble. Trois femmes d'une quarantaine d'années qui connaissent intimement les forces et les faiblesses de chacune et qui apprécient vraiment la diversité de pensée, d'identité, etc," explique Kara Nortman, en marge de la Convention de la FIFA sur le Football Féminin, auquel elle s'est rendue, accompagnée de Julie Uhrman.

Mais qu'est-ce qui rend ce club, qui se considère avant tout comme une communauté, si spécial ? La raison est la suivante : le Angel City FC soutient des projets sociaux. Il s'est notamment engagé auprès de ses sponsors à investir 10% de ses revenus dans des projets destinés au public local.

"Nous savions que nous devions établir un lien avec notre communauté qui aille au-delà des victoires et des défaites", poursuit-elle. "Les gens continuent de faire la fête, même lorsque nous perdons un match. Ils restent dans le stade et disent 'Ah, on les aura la prochaine fois', ce qui est assez incroyable." "Si nous sommes parvenus à obtenir ce genre de réaction, c'est parce que nous avons fait participer cotre communauté à la construction d'Angel City. Nous avons fait attention à ce qui était important aux yeux de cette communauté. Nous nous sommes adaptés à ses valeurs", résume M. Uhrman.

"Nous avons ainsi créé le modèle de parrainage 'Angel City' : 10 % des fonds alloués au parrainage sont réinvestis dans la communauté sachant que nous nous concentrons sur trois domaines : l'équité, l'essentiel et l'éducation. Le football rassemble les gens, le sport rassemble les gens. C'est une forme de tribalisme, n'est-ce pas ? Vous vous réunissez parce que vous aimez le football, donc vous aimez Angel City, donc vous aimez le sport."

Julie Uhrman - Co-Founder & President Angel City FC 01:53

De tels principes sont tout à fait en phase avec la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™, à l'occasion de laquelle un nouveau champion du monde, l'Espagne, a été couronné le 20 août 2023. Pendant le tournoi, la campagne Football Unites the World de la FIFA a occupé le haut de l'affiche, aux côtés de plusieurs autres campagnes sociales qui ont été promues dans les stades, sur les brassards portés par les capitaines respectifs, et sur les plateformes numériques.

"La Coupe du Monde est la plateforme la plus importante du sport féminin dans le monde. La beauté de la Coupe du Monde Féminine est qu'elle vous donne l'occasion de réfléchir à ce que vous êtes aujourd'hui et à ce que vous étiez il y a quatre ans", explique Nortman.

"J'aime la compétition saine, j'aime tous les aspects du jeu. J'aime aussi ce que la Coupe du Monde a apporté à mon esprit de développement personnel, parce que j'essaie maintenant de me forcer à rêver plus grand, plutôt que de me sentir à l'aise, et le seul endroit où j'ai trouvé que je pouvais le faire avec joie, c'est le football. Et la FIFA y est pour beaucoup".

Kara Nortman - Co-Founder Angel City FC 02:02

La réalisation d'objectifs sociaux importants, tels que l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est un droit humain fondamental et qui est essentiel pour un monde pacifique et durable, joue également un rôle important dans ce contexte.

"Je pense que nous sommes beaucoup plus proches, n'est-ce pas ? Si vous pratiquez le football féminin, vous parlez forcément d'égalité des sexes. Vous parlez forcément d'égalité des salaires. Il est regrettable que ce qui est synonyme de femmes et de sport féminin soit les défis de l'investissement dans l'équité et l'équité salariale", analyse M. Uhrman

"Au fur et à mesure que le succès grandit sur le terrain, au fur et à mesure que le succès de la Coupe du Monde Féminine s'accroît - 2 milliards de spectateurs, des chiffres télévisés records, la première Coupe du monde féminine à atteindre le seuil de rentabilité - lorsque vous voyez cette réussite sur le plan commercial, vous savez que vous vous dirigez vers un succès sur le plan de l'impact", conclut-elle