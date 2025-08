La FIFA publie la deuxième étude sur les championnats et les clubs féminins de haut niveau

La FIFA publie la deuxième édition de Setting the Pace , le seul rapport d'évaluation comparative proposant une analyse exhaustive du football féminin de haut niveau dans le monde

Le rapport étudie 30 championnats et 294 clubs, fournissant aux administrateurs des outils utiles en matière de stratégie et de prise de décision

Il fait état de progrès dans plusieurs secteurs clés, avec des contributions des six confédérations de la FIFA

La FIFA a publié ce 28 octobre 2022 la deuxième édition de Setting the Pace, son grand rapport d'évaluation comparative riche d'enseignements sur les facteurs de réussite des clubs et des championnats de football féminin. Dans le cadre de l'objectif de la FIFA visant à accélérer la croissance du football féminin dans le monde, le rapport présente des données provenant de 30 grands championnats et de 294 clubs. Il suit les changements intervenus dans le football féminin de haut niveau depuis la publication de la première édition en mai 2021.

L'analyse exhaustive est basée sur des informations relatives au sport, à la gouvernance, aux finances, aux joueuses et aux supporters. Elle a été menée auprès de clubs et de championnats féminins des six confédérations de la FIFA. Compilé avec l'assistance de l'analyse de Deloitte, Setting the Pace peut servir d'outil éducatif et de référence aux clubs et aux championnats du monde entier. Il aide les administrateurs à prendre des décisions éclairées grâce à des exemples de meilleures pratiques et il fournit des solutions concrètes permettant aux principaux acteurs du football d'apprendre les uns des autres.

"Les clubs constituent le socle de notre sport", a commenté le Président de la FIFA, Gianni Infantino, à propos de la deuxième édition du rapport. "En créant des outils spécifiquement destinés à brosser un tableau précis de la situation des clubs de football féminin, nous souhaitons étoffer les données disponibles sur cette discipline et aider à la prise de décision." "À cet égard, nous sommes fiers de publier la deuxième édition de Setting the Pace, un document qui analyse la réalité du jeu dans des secteurs clés, présente les opportunités et les défis émergents, et montre notre détermination à accélérer la croissance du football féminin." Publié au terme de neuf mois de planification, de collecte de données, de validation et d'analyses, le rapport livre plusieurs conclusions clés et révèle d'importantes tendances positives dans le football féminin. Principales conclusions de Setting the Pace 2022 : • 90 % des championnats avaient une stratégie écrite en 2022, contre 79 % en 2021. • Le nombre de championnats ayant un sponsor-titre a augmenté au cours de l'année dernière pour passer à 77 % en 2022, soit +11 % par rapport à 2021. • Dix championnats ont indiqué avoir obtenu des revenus de diffusion en 2021, contre neuf en 2020. 90 % d'entre eux ont mis en place un système d’octroi de licences aux clubs. • Les clubs ayant une stratégie écrite ont tendance à être plus performants sur et hors du terrain. 78 % des clubs vainqueurs de leur championnat au cours des trois dernières saisons disposaient d'une stratégie écrite, contre 65 % pour les clubs qui n'en ont pas. • En 2022, des signes encourageants ont été observés concernant l'augmentation des revenus. 7 % des clubs ont généré des revenus supérieurs à 1 million USD provenant des jours de match, des droits de diffusion, de la publicité et des dotations, tandis que les clubs ont enregistré une croissance des revenus commerciaux de 33 % en glissement annuel. De leur côté, les championnats ont affiché une hausse de 24 % des revenus commerciaux en glissement annuel. Ces tendances positives mettent en évidence l'amélioration de la commercialisation et de la capacité à attirer des sponsors, malgré la pandémie et les incertitudes de l'économie mondiale. • Les clubs qui consacrent plus de 100 000 USD au marketing et à l'activation ont généré des revenus commerciaux nettement plus élevés en moyenne (1 100 000 USD), que ceux dépensant moins de 100 000 USD. Ceci illustre le cycle vertueux de la croissance commerciale, permettant au football féminin d'exploiter pleinement son potentiel en la matière. • Les indemnités de transferts internationaux dans le football féminin ont atteint un nouveau record de 2,1 millions USD en 2021, soit une augmentation de 73 % par rapport à 2020. • Les clubs ont connu une forte croissance des ventes de produits dérivés au cours de l'année passée. Plus de la moitié des clubs analysés commercialisent des articles pour femmes en ligne, et plus d'un tiers vendent des articles pour hommes (contre 18 % précédemment). Les clubs qui ne vendent pas de produits dérivés les jours de match ont généré des recettes commerciales nettement moins élevées (116 000 USD en 2021), par rapport à ceux qui ont recours au merchandising (311 000 USD). • Un système de représentation collective peut être un outil utile pour améliorer la protection des joueuses. Dans le cas des championnats disposant d'un système de ce type (27 sur 30), près de la moitié sont tenus de respecter un salaire minimum, contre un tiers pour ceux qui en sont dépourvus.