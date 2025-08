La FIFA lance une nouvelle structure de liens commerciaux comprenant des programmes spécifiques pour le football féminin et l'esport

Refonte de la structure commerciale de la FIFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Canada, Mexique et États-Unis, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ et les autres compétitions de la FIFA

Pour la première fois, les marques pourront nouer des alliances spécifiques autour du football féminin et de l’eSport

La nouvelle gamme de services donnera accès à plus d’options et de flexibilité pour les entreprises désireuses d’interagir avec le football mondial et les plus grands événements culturels de la planète

Pour la première fois depuis 2013, la FIFA propose une nouvelle structure de partenariats commerciaux. Ce dispositif va permettre aux entreprises du monde entier d’accéder à des opportunités sur mesure pour s’associer au football, exploiter la marque FIFA et soutenir ses compétitions. Cette semaine sont présentés trois piliers distincts, qui sont autant de packages concernant le football féminin, le football masculin et l’eSport.

Kay Madati, directeur de la division Commercial : "Nous travaillons sans relâche pour un football vraiment mondial, accessible et inclusif. Dans ce contexte, nous avons pris conscience de la nécessité d’introduire une structure commerciale souple et adaptable, afin de permettre aux marques, grandes ou petites, mondiales ou locales, d’interagir avec tous les aspects de notre sport. Ce nouveau modèle permettra à nos partenaires de créer des programmes et des activations marketing plus pointus, en phase avec leurs objectifs stratégiques. Ils seront aussi en mesure de s’adresser aux supporters les plus passionnés du sport le plus populaire".

Le premier programme commercial spécifique au football féminin va accélérer la croissance et l’égalité Dans la droite ligne de la stratégie de la FIFA pour le football féminin 2018, la création d’un pilier autour du programme commercial pour le football féminin marque un pas supplémentaire vers un football plus équitable et plus accessible pour les femmes et les jeunes filles. Les partenaires pourront ainsi directement soutenir la croissance et le développement du football féminin. Sarai Bareman, directrice de la division du Football féminin, s’est félicitée de cette innovation : "C’est un tournant important, qui va contribuer à optimiser la croissance et l’attractivité marketing du football féminin. Pour la première fois, nous allons proposer des modèles commerciaux similaires pour le football masculin et féminin. Les marques qui souhaitent soutenir le sport féminin, accélérer l’égalité des sexes et profiter de l’extraordinaire dynamique du football féminin vont bénéficier d’opportunités très intéressantes, et cela est très positif."

Une nouvelle ère pour le football numérique et l’eSport La FIFA élargit sans cesse son influence dans le secteur de l’eSport et du jeu vidéo. C’est dans ce contexte que la nouvelle structure commerciale invite les entreprises à s’insérer dans un secteur à forte croissance. FIFAe, le nouveau concept qui réunit toutes les initiatives de la FIFA dans le domaine de l’eSport et du jeu vidéo, offre une porte d’entrée vers le monde interactif et immersif des nouvelles générations, de nouvelles cultures, de nouveaux tournois et de nouvelles opportunités de licence de merchandising. .

La nouvelle structure commerciale de la FIFA en un coup d'œil Le nouveau modèle flexible concernera les trois piliers distincts : le football féminin, le football masculin et l’eSport.

Les partenaires de la Coupe du Monde, partenaires du football féminin et partenaires FIFAe bénéficieront de droits commerciaux mondiaux dans toutes les compétitions internationales au sein de leur pilier respectif ou d’une position majeure dans l’ensemble des compétitions eSport dans le cas du pilier FIFAe.

Les sponsors bénéficieront de droits d’activation autour de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, de la Coupe du Monde de la FIFA™ et/ou de toutes les compétitions FIFAe.

Les supporters des compétitions bénéficieront d’une plus grande flexibilité pour activer leurs droits dans certains territoires lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, de la Coupe du Monde de la FIFA™ ou des compétitions FIFAe. Un programme plus flexible des supporters des compétitions est désormais disponible pour les compétitions masculines et féminines de développement, comme les Coupes du Monde U-20 et U-17 de la FIFA.

Les Partenaires FIFA continueront de bénéficier du plus haut niveau d’association, d’un statut international et d’une exclusivité dans leur catégorie pour l’ensemble des propriétés et des compétitions de la FIFA.

La nouvelle approche commerciale de la FIFA permettra aux marques de bénéficier de nouvelles opportunités d’association avec la marque FIFA et d’accéder à de nouvelles opportunités commerciales et de concevoir des programmes communautaires ciblés.