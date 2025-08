Un emblème et un slogan dynamiques dévoilés pour Costa Rica 2022

Le lancement a lieu tout juste un an avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2022™

Le slogan Vamos Juntas et l’emblème du tournoi ont été dévoilés

La Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ se tiendra au Costa Rica du 10 au 28 août 2022.

L’emblème et le slogan officiels de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2022™ ont été dévoilés le 10 août 2021 dans le cadre de célébrations marquant le début du compte à rebours à un an jour pour jour du début de la compétition. Des représentants du Comité Organisateur Local, des autorités locales et de l’équipe nationale féminine U-20 costaricaines ont assisté à la cérémonie de lancement aux côtés de grandes figures du football féminin et de jeunes joueuses locales dans un esprit de solidarité et de soutien.

Le slogan et l’emblème du tournoi visent à fédérer grâce au pouvoir du football et à inspirer les futures stars du football féminin, ainsi qu’une nouvelle génération de jeunes filles et de femmes au Costa Rica, dans toute la région et à travers le monde. Frappé du rouge et bleu caractéristiques du drapeau costaricain, l’emblème fait également référence à la traditionnelle carreta. Ses éléments distinctifs, qui illustrent la riche biodiversité et la vitalité culturelle du pays, comprennent des terrains de football, des volcans - symbolisant l’origine de la vie - et des grains de café représentant 11 joueuses, le tout accompagné d’une typographie originale de feuilles et feuillages. Le slogan Vamos Juntas met l’accent sur la solidarité, la durabilité et l’héritage, autant de valeurs autour desquelles les supporters, les joueuses, les équipes, le peuple costaricain et la communauté du football mondial peuvent se rassembler pour partager leur passion du ballon rond et célébrer l’avenir du football féminin.