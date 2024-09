Cette initiative fait partie intégrante du programme de développement des compétences techniques de la FIFA. Son but est de permettre à plus de femmes d’accéder à un poste d’entraîneure au plus haut niveau et de le conserver. Chaque entraîneure mentorée bénéficiera tout au long du programme de l’accompagnement et des conseils d'un(e) mentor expérimenté(e).