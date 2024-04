Speakers. Floor managers. Topeurs. Techniciens en régie. Leur point commun ? Vous les voyez peu - ou pas - pendant cette Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Pourtant, qu’il s’agisse des animations d’avant-match et mi-temps, ou des annonces au public pendant la rencontre - changement de joueuse, but, temps additionnel - ils tiennent un rôle primordial dans le bon déroulé de l’événement.

Pour le spectateur, ce qui se passe sur le terrain prime avant toute chose. Comment être absorbé par un autre fait que l’action qui se déroule sous nos yeux ? Justement. Si le jeu peut se dérouler sans accroc c’est en partie grâce à ces individus en charge du déroulé de ce jour de match. Un travail effectué par les équipes Présentation Sportive/Infotainment du Comité d’Organisation Local et de la FIFA, dont l’évaluation par le public et téléspectateurs débute dès l’ouverture des portes du stade, deux heures avant le début de la rencontre.

Mardi 18 juin, il est 20h59 et 45 secondes. Le bras levé, la Coordinatrice Générale FIFA du site de Valenciennes donne le La. Le Floor Manager a repéré le signal et transmet l’information au Topeur en régie. Ce dernier lance alors le décompte aux techniciens de la régie, en charge du son et des écrans, ainsi qu’aux speakers sur le terrain : "Lancement du décompte dans 3, 2, 1, TOP décompte !". C’est même de cette exclamation qu’il tient son nom de Topeur. Le décompte apparaît maintenant sur les deux écrans géants du stade du Hainaut. Le public, encouragé par les speakers, entonne d’une même voix "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1". L’arbitre siffle, c’est le coup d’envoi pour l’affiche Italie-Brésil (0-1). Soupir de soulagement, aucun faux pas à noter. Le coup d’envoi est donné pile à l’heure. Il est 21h00’00.

"Notre but est d’offrir au public un spectacle dont il se souviendra longtemps, confie l’un des chefs de projet Présentation Sportive au Comité d’Organisation. Cela passe par une réussite de l’expérience du spectateur. Avant le match, nous avons pour mission de divertir le public : reprise sur les écrans géants des animations que le service Marketing a mis en place avec ettie™, diffusion des contenus susceptibles d’intéresser les spectateurs (top buts, compositions des équipes…), faire monter l’ambiance grâce aux speakers, mais aussi délivrer des messages plus classiques (interdiction de fumer, billetterie encore ouverte, vidéos des partenaires…). Le nom d’infotainment vient justement de ce mélange entre information et entertainment. Nous gérons également l’affichage à la télévision et sur les écrans géants, au bon moment, du temps additionnel. On peut dire que tout ce qui est son et lumière pendant le match, c’est nous !"

Un planning rédigé à la seconde près mais qui implique une certaine flexibilité. Comme tout événement qui se produit en direct, il faut être capable de réagir rapidement en cas d’imprévu. La météo peut en devenir un. Si la décision revient à l’arbitre d’arrêter le match, l’information doit être transmise au plus vite : centre de télédiffusion, équipes, public. Ainsi, la bonne coordination et communication entre le Coordinateur General FIFA et le Floor Manager, sur le terrain est indispensable. Ce sont eux qui ensuite préviennent le topeur en régie de tout changement de programme.

"À Rennes, on a eu ce cas particulier. L’orage et les fortes pluies ont interrompu la rencontre lors du match Chili-Suède (0-2) le 11 juin. Dès qu’on a su via le Floor manager que l’arbitre interrompait la rencontre, le Topeur a coordonné l’ensemble des équipes Infotainment. Les speakers ont fait une annonce, préparée en amont, en anglais et français pour expliquer la situation et dans le même temps, nous avons diffusé un visuel sur les écrans géants indiquant l’interruption du match."