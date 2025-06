La plus grande production télévisuelle de l'histoire du football féminin

Alors que le compte à rebours pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ atteint la barre symbolique des 50 jours, la FIFA est heureuse d'annoncer que le tournoi bénéficiera de la production télévisée la plus importante et la plus avancée de l'histoire des compétitions féminines de la FIFA. La production de la FIFA s'appuiera sur des réalisateurs confirmés, jusqu'à 22 caméras ultramodernes et une diffusion en ultrahaute définition.

Quelques-uns des meilleurs réalisateurs de football en Europe dirigeront les équipes de production “Dream Team” lors de chaque match, afin que les téléspectateurs ne manquent rien de l'action, des émotions et des coups de théâtre de la compétition. Comme lors de chaque grand tournoi FIFA, les images produites par FIFA TV seront retransmises dans le monde entier.

Avec un minimum de 20 caméras par rencontre, les fans bénéficieront d'une qualité de retransmission digne des grands championnats européens. Le match d'ouverture, les demi-finales et la finale disposeront même de 22 caméras. À titre de comparaison, le plan standard de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™ prévoyait 16 caméras.

La FIFA et le diffuseur japonais NHK collaboreront également à la production de dix rencontres en ultrahaute définition à 8K, au nombre desquels figurera évidemment la finale du 5 juillet. Une équipe de producteurs dédiée proposera des contenus pour les mobiles, tablettes et les portables, afin de répondre à la demande sans cesse croissante de couverture sur les différentes plateformes multimédias. "La FIFA s'attend à ce que des millions de fans à travers le monde regardent la Coupe du Monde Féminine", annonce Niclas Ericson, directeur de FIFA TV. "Nous allons tout faire pour que les diffuseurs et les téléspectateurs profitent de cette expérience dans les meilleures conditions. Il s'agit de notre plus importante production télévisée pour un tournoi de football féminin. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la FIFA de promouvoir et de développer le football féminin. Il reflète également l'énorme intérêt que suscite cette discipline à travers le monde aujourd'hui."

FIFA TV est l'unité de production plusieurs fois primée de la FIFA. Elle est également en charge du service et de la gestion des droits médias pour les tournois de la FIFA. Sa mission consiste à fournir aux diffuseurs et aux téléspectateurs la meilleure expérience possible, en offrant une couverture complète du football de haut niveau au plus grand nombre.