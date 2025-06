La FIFA lance un appel d’offres pour les droits médias au Royaume-Uni de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019

Cet appel d’offres permettra à la FIFA de sélectionner l’entreprise qui sera la mieux placée pour se charger des opérations de retransmission, contribuant ainsi à atteindre un des objectifs de la FIFA qui est de toucher le plus vaste public possible et de lui proposer les meilleures images. C’est par la vente des droits médias de ses principales compétitions que la FIFA génère les revenus essentiels à la poursuite de ses objectifs en matière de gouvernance et de développement du football.