Moments, le film officiel la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, est à découvrir sur FIFA+

Le film met en lumière l’engouement autour du football féminin partout dans le monde et les ingrédients ayant contribué au succès sans précédent rencontré par cette édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™

Moments permet de se replonger au cœur de la compétition à travers le parcours de plusieurs joueurs présentes en Australie et en Nouvelle-Zélande

Disponible sur téléphone, ordinateur et télévision connectée depuis FIFA+, ainsi que sur FAST TV, ce film ravira les amateurs et amatrices de football féminin du monde entier

Très attendu, le film officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ est disponible à partir d’aujourd’hui sur FIFA+. Véritable plongée au cœur du plus grand événement sportif féminin de l’histoire, Moments permet de renouer avec l’engouement et la ferveur de la compétition.

Le film met également en avant les grands moments qui ont jalonné cette édition de tous les records, aussi bien sur le terrain qu’en dehors, et retrace le parcours de plusieurs joueuses en Australie et en Nouvelle-Zélande.

De la victoire sur le fil de la Colombie contre l’Allemagne à Sydney au sacre des Espagnoles aux dépens de l’Angleterre en passant par le premier but des Philippines dans une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, signé Sarina Bolden, ou encore la capacité des Matildas à mobiliser toute une nation autour d’elles, Moments vous permettra de revivre la compétition pas à pas.

"La Coupe du Monde Féminine 2023 est entrée dans les annales du football féminin, et Moments réussi parfaitement à restituer l’état d’esprit, l’enthousiasme et la qualité des joueuses qui ont contribué à rendre cette édition inoubliable. Nous sommes ravis de mettre ce film à disposition des supporters et des supportrices du monde entier via FIFA+, et de continuer ainsi à faire vivre l’héritage de la compétition", s’est félicitée Fatma Samoura, Secrétaire Général de la FIFA.

Ce film témoigne par ailleurs du développement du football féminin et de l’engouement dont il bénéficie partout dans le monde. Il permet aux spectateurs et aux spectatrices de suivre au plus près les joueuses sur les terrains, mais également d’en savoir plus sur leur quotidien hors des pelouses ainsi que sur les sacrifices et les victoires qui ont permis au football féminin d’atteindre les sommets.

Moments sera accessible sur plusieurs dispositifs depuis FIFA+ (téléphones, ordinateurs et télévisions connectées). Avec l’extension de la présence de FIFA+, vous pourrez également regarder ce film sur les plateformes de télévision intelligente de Samsung TV, LG, VIDAA, Amazon Fire et Android TV, ainsi que sur cinq nouvelles plateformes de FAST TV : Samsung TV Plus, LG Channels, VIDAA Channels, The Roku Channel et Rakuten TV.