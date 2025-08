Team Global Express devient Supporter Officiel

La FIFA et Team Global Express ont signé un accord officiel de prestation de services logistiques

Team Global Express et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ affichent des objectifs communs en matière de développement durable et diversité

Le nombre de supporters et sponsors officiels de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ s’accroît rapidement

La FIFA a annoncé aujourd’hui que Team Global Express, leader du marché australien de services logistiques, devenait Supporter Officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

Team Global Express a été désigné prestataire de services logistiques officiel en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande pour la compétition, qui mettra aux prises 32 équipes et débutera le 20 juillet.

Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, a déclaré à ce titre : "Nous sommes ravis de pouvoir compter sur un soutien commercial croissant dans les pays hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Le développement durable et la diversité étant au cœur du projet de Team Global Express, l’équipe de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 se réjouit de pouvoir collaborer avec une entité avec qui elle partage des valeurs fortes."

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 pourra compter sur les compétences logistiques et les solutions de transport innovantes de Team Global Express dans les pays hôtes, une expertise essentielle à la prise en charge des contraintes inhérentes au plus grand événement sportif de l’année 2023.

Christine Holgate, Présidente du groupe Team Global Express, a déclaré que le partenariat avec la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 constitue un pas en avant dans l’engagement de l’entreprise pour plus de diversité et d'inclusion.

"En tant que fervente défenseuse de la cause des femmes dans le monde professionnel et du développement du sport féminin, je me réjouis de voir l’Australie et la Nouvelle-Zélande accueillir le plus grand événement du sport féminin mondial."

"Nous nous efforçons d’être à la pointe du secteur des transports et de la logistique en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cela passe notamment par le soutien que nous apportons à la participation des femmes dans notre secteur et en dehors. Team Global Express et la Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA se rejoignent profondément autour de ces valeurs."

Team Global Express partage également l'objectif de développement durable de la FIFA. À ce titre, la société a récemment annoncé avoir conclu un partenariat portant sur la mise en place du plus grand parc automobile électrique d’Australie. Cet accord sans précédents prévoit l’achat de 60 véhicules électriques à batteries grande capacité et l’installation d’infrastructures nécessaires à leur recharge à partir d’énergies renouvelables. Dans la foulée, un autre accord a été signé avec le plus grand prestataire de fret ferroviaire d’Australie. L’objectif : accroître significativement le volume de marchandises livrées par le rail dans le pays et disposer de solutions plus écologiques en matière de transport.

L’engagement de Team Global Express en faveur du développement durable a été déterminant dans la décision de le nommer Partenaire Officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023. Avec sa large gamme de solutions de transports ferroviaires, maritimes, aériens et routiers, Team Global Express franchit aujourd'hui une étape décisive, la plus marquante depuis son changement de nom (anciennement Toll Global Express).