Jacob’s Creek devient Supporter Officiel de la Coupe du Monde Féminine 2023

La FIFA a annoncé aujourd’hui que la célèbre marque de vin australienne Jacob’s Creek devenait Supporter Officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. Jacob’s Creek accueillera les supporters des 32 équipes participantes et du monde entier en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande à partir du 20 juillet prochain. Si plus d’un million de verres de vin Jacob’s Creek sont d’ores et déjà dégustés chaque jour dans le monde entier, le partenariat autour de la Coupe du Monde Féminine devrait permettre à un plus grand nombre de personnes de se retrouver autour d’un verre de vin pendant cet événement majeur. Cette collaboration sera activement soutenue par les principaux distributeurs australiens et néo-zélandais, qui organiseront des concours attrayants, des expériences d’hospitalité et des offres spéciales. Les supporters pourront savourer un verre de Jacob’s Creek lors des matches de la compétition et dans les FIFA Fan Festivals des neuf villes hôtes d’Australie et d’Aotearoa Nouvelle-Zélande. La fièvre du football s’est également emparée du domaine Jacob’s Creek, puisque son caveau situé dans la vallée de la Barossa, en Australie-Méridionale, accueillera au mois de juillet une étape de la Tournée du Trophée de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, a déclaré à ce titre : "Nous sommes ravis d’accueillir Jacob’s Creek, la plus grande entreprise viticole d’Australie, parmi les Supporters Officiels de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023." "Jacob’s Creek rejoint un groupe de sponsors qui partagent le même objectif que nous : faire de la Coupe du Monde Féminine en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande la meilleure de l’histoire. Nous avons hâte de donner vie à bon nombre de leurs idées et initiatives afin de toucher encore plus de personnes lors de la compétition." Eric Thomson, Directeur Marketing Monde de Jacob’s Creek et Pernod Ricard, a ajouté : "Le bon vin et les grands événements sportifs ont une capacité de rassemblement sans pareille. À Jacob’s Creek, nous sommes impatients de participer au plus grand événement sportif féminin au monde, qui suscitera à coup sûr beaucoup de passion et d’enthousiasme. C’est pourquoi il nous semblait important de devenir la première marque de vin à s’associer à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA." "Le sport s’est souvent associé par le passé à d’autres types d’alcool mais Jacob’s Creek n’a pas peur de la nouveauté et nous avons estimé que la Coupe du Monde Féminine offrirait de nouvelles occasions de faire connaître nos vins." De nouveaux billets pour la compétition seront mis en vente le mardi 11 avril 2023 sur FIFA.com/Tickets. Près de 650 000 billets ont déjà été vendus pour la première Coupe du Monde Féminine de la FIFA organisée conjointement par deux pays appartenant à des confédérations différentes.