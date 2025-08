Les formules hospitalité de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ disponibles dès USD 170

À quatre mois de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, des supporters et supportrices de 25 pays ont déjà réservé leurs formules d’hospitalité en vue de leur séjour en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande. Les formules, comprenant billet de match, nourriture et boissons, sont encore disponibles pour les 64 matches de la première Coupe du Monde féminine à 32 équipes. Leurs tarifs commencent dès USD 170 (AUD 250, NZD 275). Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, a déclaré : "La mise en place d’un programme commercial varié et efficace est l’un des objectifs stratégiques clés de la FIFA. En offrant aux supporters plusieurs possibilités de profiter de l’événement, nous pourrons réinvestir les recettes dans le football féminin et contribuer encore davantage à son développement. Nous sommes toutes et tous impatients d’accueillir les visiteurs du monde entier en juillet et août prochains. Le programme d’hospitalité de l’événement répondra aux besoins des supporters et des entreprises qui souhaitent vivre une expérience plus exclusive et divertissante."