La FIFA et Optus s'unissent pour soutenir le sport féminin et inspirer les nouvelles générations

La Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Optus comme Supporter Officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. L'engagement de la compagnie en faveur du sport féminin ainsi que son double rôle de Supporter Officiel et de diffuseur officiel démontrent à quel point elle s'est engagée à promouvoir l'égalité hommes-femmes et à servir de source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Ensemble, nous allons présenter au monde entier les plus grands talents du football féminin ainsi que l'incroyable passion qui entoure cette discipline, tout en laissant un impact durable pour les générations futures". Cam Luby, Directeur Marketing Grand Public chez Optus, a ajouté : "La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ est la fête qui va réunir les plus grands talents du football féminin. Les meilleures joueuses vont s'affronter devant le monde entier et entrer dans l'histoire en disputant le plus grand événement de sport féminin jamais organisé". "Pour les jeunes Australiens et Australiennes en particulier, la compétition va être une source d'inspiration qui leur permettra de se rendre compte qu'il est possible de réaliser ses rêves. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ va inviter les nouvelles générations à poursuivre leurs propres rêves et à réaliser de grandes choses. Pour nous, c'est un privilège d'être à la fois Supporter Officiel et diffuseur officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™."