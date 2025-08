Commonwealth Bank devient Supporter Officiel de la Coupe du Monde Féminine 2023

Un accord a été trouvé entre la FIFA et l’institut bancaire en vue de la compétition phare du football féminin

La FIFA a annoncé le 13 novembre 2022 que Commonwealth Bank (CommBank) avait intégré le giron des Supporters Officiels de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, la banque poursuivant ainsi son engagement et ses investissements en faveur du football féminin. En apportant son soutien à la compétition phare de la discipline, qui aura lieu l’an prochain en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande, Commonwealth Bank devient également le leader en matière d’investissements dans les marques pour le sport féminin en Australie. Cette annonce vient par ailleurs confirmer la croissance et la visibilité du football féminin non seulement à l’échelle locale, mais aussi internationale. CommBank et la FIFA coopéreront dans le cadre de nombreuses initiatives et activités avant et pendant l’événement, notamment le programme CommBank d’escorte des joueuses de la Coupe du Monde Féminine 2023, qui permettra à des enfants de 6 à 10 ans d’accompagner les joueuses sur le terrain avant chaque match.

Sarai Bareman, Directrice de la Division du Football Féminin de la FIFA, a déclaré : "À travers ses investissements dans le football australien depuis 2021, Commonwealth Bank fait preuve d’une volonté sincère d’augmenter la participation, de créer des opportunités de croissance et de favoriser le leadership dans le football féminin. Ces objectifs s’inscrivent parfaitement dans la Stratégie de la FIFA pour le Football Féminin, ce qui rend ce partenariat d’autant plus approprié. Nous nous réjouissons de travailler avec Commonwealth Bank au cours des mois à venir et de nous appuyer sur le pouvoir du football féminin au service des enfants et des communautés."

"Il s’agit d’une période exaltante pour le sport féminin en Australie et sur toute la planète", a pour sa part indiqué Monique Macleod, Directrice de Groupe Marketing et Affaires Commerciales chez Commonwealth Bank. "Avec 64 matches répartis entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la Coupe du Monde Féminine sera le plus grand événement sportif féminin jamais organisé. Nous investissons depuis près de 25 ans dans le sport féminin à travers nos partenariats avec les fédérations australiennes de football et de cricket, et ce nouvel accord renforce notre engagement à soutenir le football australien de la base à l’élite."

Samantha Kerr, capitaine des Matildas, l'équipe nationale féminine d'Australie, a également commenté l’annonce : "Quand j’étais plus jeune, le football féminin n’avait pas la visibilité et le soutien dont il bénéficie aujourd’hui. Voir un partenaire comme CommBank soutenir la Coupe du Monde Féminine 2023 montre les progrès accomplis. Je veux me servir de cette compétition pour montrer à toutes les petites filles d’Australie que le football peut leur permettre de réaliser de grandes choses."