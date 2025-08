Claro sera opérateur de télécommunications officiel au Brésil pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

La FIFA et Claro renouvellent leur partenariat après le contrat de sponsoring régional pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™

"Elas Jogam, o Brasil Assiste" ("Elles jouent, je regarde") sera le concept autour duquel s’articulera la communication à l’échelle brésilienne de Claro, qui cherche ainsi à amplifier la voix des femmes et à étendre la visibilité du football féminin

Lors de cette compétition coorganisée par l’Australie et l’Aotearoa Nouvelle-Zélande, le Brésil effectuera ses débuts le 24 juillet contre le Panamá

La FIFA est heureuse d’annoncer que Claro, le plus grand opérateur de télécommunications d’Amérique latine, a été nommé opérateur de télécommunications officiel au Brésil pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. Claro, supporter régional de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, renforce ainsi son engagement en faveur du football féminin. Dans le cadre du partenariat, Claro contribuera à l’engagement des supporters brésiliens et organisera diverses activations visant à renforcer la visibilité de la compétition, l’intérêt pour la compétition et le développement mondial du football féminin. À l’annonce de l’accord, Luis Rodríguez, chef du département Développement des partenariats de la FIFA, a déclaré : "Nous sommes ravis d’accueillir Claro en tant que supporter de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, et de prolonger cette relation de longue date."

"Le soutien et les activations de Claro permettront aux supporters brésiliens de vivre la compétition comme s’ils y étaient et contribueront à la mise en valeur du football féminin. Nous avons hâte de collaborer à nouveau pour faire de cette compétition une expérience inoubliable pour tous et toutes."