Cisco devient Opérateur Réseau Officiel de la Coupe du Monde Féminine 2023

Cisco a été nommé par la FIFA Opérateur Réseau Officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™. En qualité de Supporter Officiel pour la région Asie-Pacifique, le géant de l’informatique mettra en service un réseau fiable et sécurisé qui connectera l’ensemble de l’écosystème de la compétition, qu’il s’agisse des sites officiels, des opérations, de l’administration ou des médias. Cette édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ devrait être suivie par deux milliards de personnes à travers la planète, et les technologies de réseau de Cisco permettront d’assurer sa bonne diffusion. L’entreprise américaine, connue pour sa capacité à connecter et protéger les plus grandes manifestations de sport et de divertissement au monde, mettra à disposition ses solutions réseau dans les neuf villes hôtes et dix stades d’Australie & Nouvelle-Zélande 2023, bénéficiant déjà pour partie d’infrastructures Cisco. En plus de connecter les sites de compétition, le réseau de Cisco reliera également les sites annexes nécessaires au bon déroulement opérationnel de l’épreuve, tels que le Centre International de Diffusion (IBC). Ce dernier bénéficiera ainsi de la solution IP Fabric for Media, qui facilitera la diffusion sûre et efficace de contenu en 4K pour les amateurs et amatrices de football du monde entier. "La Coupe du Monde Féminine 2023 sera un événement historique et nous sommes ravis qu’une grande entreprise telle que Cisco devienne notre fournisseur officiel des infrastructures réseau à cette occasion", a déclaré Fatma Samoura, la Secrétaire Générale de la FIFA. "Grâce à l’expertise et aux solutions de Cisco, nous bénéficierons de connexions fluides et sécurisées." Carrie Palin, Vice-Présidente Senior et Directrice Marketing de Cisco, a pour sa part ajouté : "La Coupe du Monde Féminine est assurément un des plus grands événements sportifs de la planète et nous sommes fiers que Cisco ait été chargé de connecter et de sécuriser le réseau sur lequel reposera l’ensemble de l’écosystème de la compétition." "Nous voulons offrir une expérience connectée aux fans de football du monde entier et nous nous réjouissons de soutenir ce sport en apportant des améliorations aux joueuses comme aux supporters." Dans le cadre du partenariat, la Cisco Networking Academy, qui propose des formations en informatique et des opportunités d’évolution professionnelle, offrira à un groupe d’étudiantes locales la possibilité d’emmagasiner une expérience pratique en aidant à l’installation ainsi qu’à la maintenance du réseau avant et pendant la compétition. Le soutien apporté par Cisco à la Coupe du Monde Féminine 2023 témoigne de sa détermination à connecter davantage de personnes et de choses, ainsi qu’à créer un avenir plus inclusif. L’entreprise est particulièrement impliquée dans le sport et le divertissement mondiaux, bon nombre d’événements, organisations et sites de renommée mondiale faisant déjà confiance à ses solutions ainsi qu’à son expertise.