Appel d’offres pour les droits médias de la Coupe du Monde Féminine 2023™ dans les Caraïbes

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ a connu une croissance fulgurante depuis 1991, année de sa création, devenant l’événement sportif unidisciplinaire féminin le plus suivi au monde. La dernière édition, tenue en France en 2019, a attiré plus de 1,1 milliard de téléspectateurs et battu des records d’audience dans de nombreux territoires.