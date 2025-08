100 000 supporters attendus pour la première journée de la Coupe du Monde Féminine 2023

Le premier match de l’Australie dans la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, qui opposera le pays co-organisateur à la République d’Irlande, se tiendra dans le plus grand site de la compétition, le Stadium Australia , de Sydney / Gadigal. Le stade devait initialement accueillir exclusivement des matches à élimination directe, mais l’intérêt suscité par la vente de billets du match inaugural des Australiennes a conduit la FIFA à déplacer la rencontre dans le plus grand stade de Sydney.

Le match demeure programmé le jeudi 20 juillet à 20h00 (AEST). Plus tôt dans la journée, la cérémonie d’ouverture aura eu lieu à l’Eden Park d’Auckland / Tāmaki Makaurau, avant que le match d’ouverture opposant la Nouvelle-Zélande à la Norvège ne débute à 19h00 (NZST). La délocalisation du premier match de l’Australie a été convenue dans un souci d’ouverture de la rencontre à un nombre maximal de supporters, qui s’inscrit dans la démarche de la FIFA d’organiser une Coupe du Monde Féminine qui "repousse les limites" de la discipline. La décision fait suite à une évaluation des implications sportives et opérationnelles de cette reprogrammation, ainsi qu’à un processus de consultation exhaustif permettant d’aboutir à un accord avec les principales parties prenantes.

"Pour cette édition, la FIFA s’est donné pour mission d’organiser la plus grande et la meilleure des Coupes du Monde Féminines. Dans cette optique, les supporters, pour l’engouement, la passion et l’ambiance qu’ils apportent dans les stades, auront une place prépondérante dans la réussite de la compétition", a déclaré Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA. "À cette fin, nous avons décidé d’ouvrir le premier jour de match à plus de 100 000 supporters, qui seront ainsi plus nombreux à profiter du coup d’envoi de cette Coupe du Monde Féminine qui s’annonce mémorable." Les détenteurs de billet seront informés par courriel de la délocalisation du match, pour lequel leurs billets demeurent valables. Les billets individuels du match Australie - République d’Irlande seront mis en vente à partir du 24 février 2023 sur FIFA.com/Tickets. La billetterie ouvrira à midi AEDT (2h00 CET).