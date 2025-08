Désignation des arbitres et arbitres assistantes pour la Coupe du Monde Féminine U-20

13 femmes arbitres, 27 arbitres assistantes et 14 arbitres assistants vidéo ont été sélectionnées

La Commission des Arbitres de la FIFA a annoncé les listes des arbitres sélectionnées qui officieront lors de la prochaine Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Costa Rica 2022™. Au total, 13 femmes arbitres, 27 arbitres assistantes et 14 arbitres assistants vidéo auront la direction des rencontres.

"Après deux années de pandémie et toutes les difficultés qui ont surgi au niveau de la préparation des arbitres, nous nous réjouissons de cette importante compétition au Costa Rica. En travaillant avec des objectifs et des normes clairs, tout en visant toujours l'uniformité et la cohérence dans la prise de décisions, nous sommes convaincus qu'un autre pas important sera franchi vers la Coupe du Monde Féminine de la FIFA de l'année prochaine", a-t-il ajouté.