Modric : "Je veux connaître d'autres grands moments"

Luka Modric est le joueur le plus capé de l’histoire de la Croatie

Il a disputé son 135ème match international, contre Chypre

Il revient sur ce record au micro de FIFA.com

"À tous points de vue, je crois que Luka Modric mérite d’être considéré comme le meilleur joueur croate de tous les temps", jugeait à l’été 2018 par Robert Prosinecki, lui-même considéré comme l'un des plus grands joueurs croates de l'Histoire. Un peu plus tôt, la Croatie, emmenée par son capitaine, venait d’atteindre pour la première fois de son histoire la finale de la Coupe du Monde de la FIFA™, Dans la foulée, Modric était élu Joueur Mondial de la FIFA.

Deux ans et demi plus tard, le milieu de terrain du Real Madrid n'a fait que confirmer les propos de Prosinecki. Mieux : le 27 mars dernier, Modric a ajouté un nouveau record à sa collection. Lors du match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 contre Chypre (1-0), il a honoré sa 135ème sélection, ce qui lui vaut désormais de devancer Darijo Srna au classement des joueurs croates les plus capés.

FIFA.com a rencontré Luka Modric pour évoquer cet exploit, et ses objectifs sur la route de Qatar 2022.

Luka Modric, que ressent-on en devenant le joueur le plus capé de l’histoire de la Croatie ?

C’est magnifique ! Je suis fier et heureux. C’est un grand honneur de battre ce record, même si je dois avouer que je n’y pensais pas trop au départ. Nous avions d’autres buts plus importants avec l’équipe nationale. Mais quand j’ai vu ce record se rapprocher, j’ai eu très envie de le battre. J’ai eu la chance d’y parvenir.

Vous avez 35 ans. L’UEFA EURO qui aura lieu cet été sera-t-il votre dernier grand tournoi ?

On verra bien ce qui se passera après l’Euro. Dans cette compétition, nous allons devoir serrer les rangs car nous avons hérité d’un groupe difficile. Malgré quelques absences, nous avons les qualités requises pour jouer un rôle important dans ce tournoi. Évidemment, on ne peut jamais rien promettre, mais nous aborderons l’Euro avec beaucoup d’espoir et d’ambition. Nous allons tout faire pour justifier la réputation qui est la nôtre depuis la dernière Coupe du Monde. Nous devons représenter dignement le football croate.

Êtes-vous satisfait de votre carrière ou avez-vous le sentiment qu’il vous manque encore quelque chose ?

Quels que soient les succès passés, en club ou en sélection, on en veut toujours plus. Quand on gagne un trophée ou qu’on réalise un exploit, on n’a plus qu'une idée en tête : recommencer. Tant que je serai footballeur, je continuerai à nourrir des ambitions. Avec la Croatie, je veux connaître d’autres grands moments et avec mon club, je veux continuer à me battre pour remporter des titres, aussi longtemps qu’on m’en donnera la possibilité. Je me prépare et je travaille en conséquence. On verra combien de temps ça durera.

Après deux journées, la Croatie, vice-championne du monde, totalise une victoire et une défaite dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Êtes-vous déçu ?

On peut dire que nous n’avons pas entamé cette campagne de la meilleure des façons, tant sur le plan du jeu qu’au niveau des résultats. Depuis la Coupe du Monde, chaque match est devenu plus difficile. Tous nos adversaires sont très motivés à l’idée de nous battre. À nous de retrouver le niveau de jeu qui était le nôtre en Russie, celui qui a fait la réputation de la Croatie. Les débuts laissent à désirer, mais c’est après la dernière journée qu'on fera les comptes. Je suis convaincu que nous sommes la meilleure équipe de ce groupe et nous le prouverons au fil des matches.

Luka Modric en bref

Naissance : 9 septembre 1985

Poste : milieu de terrain

Clubs : Dinamo Zagreb, Tottenham, Real Madrid (depuis 2012)

Équipe nationale : 135 sélections (16 buts)

Palmarès (sélection) : vice-champion du monde (2018), meilleur joueur de la Coupe du Monde de la FIFA (2018), Joueur européen de l’année (2018), vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA (2014, 2016, 2017, 2018), vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA (2014, 2016, 2017, 2018)

Entendu...

"Modric est pratiquement au niveau de Zidane et Zidane est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Les joueurs comme eux voient des choses que nous ne remarquerions même pas si on nous les passait au ralenti." - Casemiro à l’issue de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, EAU 2017™

"On dirait que ces deux-là sont venus d'une autre planète pour jouer au football avec nous, simples Terriens. En tout cas, ils font tous les deux partie des meilleurs joueurs de tous les temps à leur poste." - Ivan Rakitic, à propos de Modric et d'Andrés Iniesta

"Luka donne l’impression que tout est facile. Pourtant, croyez-moi, c’est très difficile de jouer comme il le fait. Quand on le regarde, on a pourtant l’impression que c’est la chose la plus simple au monde. On dirait presque une sorte de ballet." - Kaka, interrogé par Omnisport