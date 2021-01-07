Cafu : "Une Coupe du Monde enthousiasmante pour tous"

L’ancien capitaine du Brésil a accordé un entretien à Qatar2022.qa

Pour le double champion du monde, Qatar 2022 est "un rêve qui devient réalité"

Cafu est ambassadeur mondial auprès du Comité Suprême pour la Livraison et l’Héritage.

Alors que moins de deux ans nous séparent de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, chaque étape franchie ne fait qu’alimenter l’effervescence dans le pays et la région.

L’épreuve reine du football occupe une place considérable dans le cœur de nombreuses personnes, en particulier celles qui ont brandi le trophée tant convoité. C’est notamment le cas de Cafu, l’ancien capitaine du Brésil, qui en garde des souvenirs impérissables.

Aujourd’hui âgé de 50 ans, l’ancien arrière latéral a remporté la Coupe du Monde à deux reprises au cours d’une carrière riche en trophées qui l’a vu passer par Sao Paulo, l’AS Rome et l’AC Milan. Avec 142 matches disputés sous le maillot canarinho, Cafu est aussi le recordman de sélections avec l’équipe du Brésil.

Ambassadeur mondial auprès du Comité Suprême pour la Livraison et l’Héritage, il est convaincu que l’édition Qatar 2022 engendrera elle aussi des moments semblables à ceux qu’il a eu la chance de vivre à de multiples reprises au cours de sa carrière de joueur.

Cafu, en 2022, la Coupe du Monde de la FIFA™ va se disputer au Moyen-Orient et dans le monde arabe pour la première fois de son histoire. Que vous inspire cette première ?

La Coupe du Monde est une compétition qui s’adresse au monde entier, donc tous les pays ont le droit de se porter candidats et de l’organiser. Cet événement compte certainement beaucoup pour les passionnés de football de la région. Avec cette compétition qui se dispute dans leur zone géographique, ce sont des millions de personnes qui auront l’occasion d’y assister pour la première fois de leur vie. Et quand on connaît le dispositif mis en place par le Qatar en termes d’infrastructure et d’expérience pour les supporters, on ne peut que s’attendre à une Coupe du Monde enthousiasmante pour tous.

Selon vous, quelle trace sera laissée par Qatar 2022 dans la région et au-delà ?

Les organisateurs de cette édition de la Coupe du Monde ont veillé à ce que cet héritage se diffuse au monde entier. Leur engagement en matière de durabilité exercera un impact positif sur l’environnement et servira de référence quant à la façon d’organiser des méga-événements sportifs à l’avenir. Cela passe notamment par des plans destinés à reconvertir certaines parties des stades après le coup de sifflet final afin d’améliorer l’infrastructure sportive dans les pays en développement.

Qatar 2022 aura lieu en novembre et décembre. En quoi cela aura-t-il des répercussions sur le jeu pratiqué ?

Du fait de la programmation de la compétition, de nombreux joueurs se présenteront au sommet de leur forme car ils n’auront pas rejoint leurs équipes nationales au lendemain d’une longue saison avec leurs clubs. Ajoutez à cela les conditions météorologiques idéales offertes par le Qatar à cette période de l’année et vous pouvez vous attendre à assister à de superbes matches sur les différents terrains. Tout sera réuni pour que les grandes stars brillent.

Il s’agira également de la Coupe du Monde la plus compacte de l’ère moderne...

Pour tous ceux qui adorent voir du football, que ce soit à la télévision ou dans les stades, Qatar 2022 sera un rêve qui devient réalité. Avec quatre matches de groupes par jour, tous disputés dans des stades très proches les uns des autres, il sera possible d’assister à deux matches par jour. C’est du jamais vu dans l’ère moderne de la Coupe du Monde. Quant aux équipes participantes, elles pourront rester dans le même camp de base pendant toute la compétition, en évitant les longs déplacements entre les matches. Il est évident que les joueurs disposeront de davantage de temps pour s’entraîner, se reposer et se préparer au mieux pour la priorité absolue : le football !

Vous avez disputé de nombreuses compétitions au cours de votre carrière de joueur. Pourquoi la Coupe du Monde est-elle aussi importante à vos yeux ?