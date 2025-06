Suite de la Tournée du Trophée qui passera par chacun des 32 pays qualifiés

Depuis 2006, grâce à Coca-Cola, le plus ancien partenaire de la FIFA, les amateurs de football du monde entier ont la possibilité de s’approcher à quelques centimètres du plus célèbre trophée sportif au monde, dans le cadre de la Tournée du Trophée de la Coupe du Monde. Au total, l’édition 2022 fera escale dans 51 pays et territoires. Coca-Cola et la FIFA feront ainsi un pas de plus vers leur objectif, qui est d’avoir apporté le trophée dans chacune des 211 associations membres de la FIFA à l’horizon 2030.

En parallèle, la FIFA lance sa campagne mondiale intitulée "Spotlight: Your Dreams", présentée par l'Américain Noah Beck, un ancien joueur de football universitaire devenu sensation sur les réseaux sociaux, qui est l'ambassadeur mondial de la campagne. Sur plusieurs étapes de la tournée, des FIFA Legends partageront leurs rêves passés, présents et futurs, et les supporters pourront mettre en scène leurs propres rêves en réalité augmentée grâce au projet photo "Dream Cam". De jeunes artistes venus de tous horizons, invités et mis à l’honneur par la FIFA, viendront présenter leur travail sur le thème de la Coupe du Monde. Dans le cadre d’un concours autour de la Coupe du Monde de la FIFA™ dont le lauréat sera dévoilé à la fin de la tournée, la FIFA offrira également aux supporters du monde entier la possibilité d’exprimer leur talent artistique sur les réseaux sociaux. Les informations relatives à la campagne, les contenus postés par les influenceurs et supporters ainsi que d’autres fonctionnalités interactives seront disponibles sur la "Dream Gallery", accessible via FIFA+, la plateforme numérique ultra moderne de la FIFA conçue pour aider les amateurs de football du monde entier à vivre leur passion encore plus intensément.