Sanctions prononcées en réponse aux incidents survenus lors des qualifications pour Qatar 2022™

La FIFA a publié le 1er novembre 2021 les sanctions disciplinaires imposées par sa Commission de Discipline pour les incidents survenus lors des fenêtres de septembre et octobre de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. La FIFA appliquant une tolérance zéro vis-à-vis de tout acte de discrimination et violence dans le football, plusieurs associations membres ont été sanctionnées après que certains de leurs supporters se sont rendus coupables de comportement discriminatoire. Une vue d’ensemble des affaires disciplinaires est disponible dans ce document et sur legal.fifa.com.