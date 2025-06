Qatar Airways sera Partenaire officiel et compagnie aérienne officielle de la FIFA jusqu’en 2022

Qatar Airways a été annoncé ce dimanche 7 mai 2017 en tant que Partenaire officiel et compagnie aérienne officielle de la FIFA dans le cadre d’un package de sponsoring courant jusqu’en 2022. Les prochains événements sponsorisés par Qatar Airways incluront la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017, la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™ et la Coupe du Monde de la FIFA 2022™.

En tant que Partenaire officiel de la FIFA, Qatar Airways bénéficiera de droits marketing et de licences de marques lors des deux prochaines éditions de la Coupe du Monde de la FIFA™ – deux événements qui devraient toucher chacun plus de deux milliards de personnes. La compagnie aérienne bénéficiera également d’une visibilité lors de compétitions comme la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA et la FIFA Interactive World Cup, plus grand tournoi de jeux vidéo en ligne au monde.

Ce partenariat représente un accord de sponsoring majeur au niveau mondial et est le plus important de l’histoire de Qatar Airways. Il conforte la stratégie de sponsoring de Qatar Airways auprès de grands clubs et d’événements sportifs dans le monde entier, qui comprend des partenariats avec le FC Barcelone (Espagne), le FC Al-Ahli (Arabie Saoudite) ainsi qu’avec des grand prix de Formule E à Paris et New York ou encore les championnats du monde de cyclisme sur route de l’UCI, qui ont récemment été organisés à Doha, au Qatar.

"La FIFA est ravie de s’associer avec Qatar Airways, la compagnie aérienne qui se développe le plus rapidement au monde. Véritable pionnière dans de nombreux domaines liés à l’aviation civile, Qatar Airways est un partenaire idéal pour la FIFA au moment de préparer la première Coupe du Monde dans la région du Golfe, en 2022 au Qatar", a souligné la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura. "Nous nous réjouissons à l’idée de travailler main dans la main avec Qatar Airways pour promouvoir les compétitions de la FIFA et le football dans le monde entier."