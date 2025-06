Mengniu devient sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

Mengniu, l’un des plus grands fabricants de produits laitiers de Chine, a signé un partenariat avec la FIFA en vue de devenir l’un des sponsors officiels de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Déjà sponsor officiel de Russie 2018, Mengiu déploiera des activités promotionnelles dans les stades de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, ainsi que sur les canaux en ligne et mobiles de la FIFA.

S’exprimant au sujet de cette annonce, Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, a déclaré : "Nous sommes ravis de retrouver Mengiu parmi les sponsors officiels de la Coupe du Monde de la FIFA. À travers ses produits nutritifs, le groupe s’attache à promouvoir un monde plus sain et à préserver la planète de manière durable. Ces valeurs rejoignent celles de la FIFA, qui promeut elle aussi une vie saine grâce au football, ainsi que le fair-play. Nous nous réjouissons à l’idée de renforcer notre relation avec Mengniu et le marché chinois au sens large dans l’optique de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, qui sera à coup sûr un événement unique."