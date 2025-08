Le Bureau du Conseil de la FIFA prend un premier ensemble de mesures concernant la guerre en Ukraine

En premier lieu, la FIFA souhaite réitérer sa condamnation de l'usage de la force par la Russie dans son invasion de l'Ukraine. La violence n'est jamais une solution et la FIFA tient à exprimer sa plus profonde solidarité à l'égard de toutes les personnes touchées par ce qui se passe en Ukraine. La FIFA en appelle à nouveau à restaurer la paix sans délai et à ouvrir immédiatement un dialogue constructif. La FIFA reste en contact étroit avec l'Association Ukrainienne de Football et avec les membres de la communauté du football ukrainien qui ont demandé de l'aide pour quitter le pays tant que le conflit actuel persistera. Afin de traiter les questions liées au football et en coordination avec l'UEFA, le Bureau du Conseil de la FIFA, composé du Président de la FIFA et du président de chacune des six confédérations, a décidé à l'unanimité, conformément aux recommandations du Comité International Olympique (CIO), de prendre immédiatement un premier ensemble de mesures qui resteront applicables jusqu'à nouvel ordre :