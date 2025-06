La FIFA a vendu l’intégralité des formules de sponsoring pour Qatar 2022™

La vente par la FIFA de l’ensemble des lots (Partenaire, Sponsor et Supporter Régional) associés à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 permet d’aborder le rendez-vous mondial du football dans des conditions idéales en matière de sponsoring. Cette dream team inclut sept Partenaires FIFA, sept Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA, ainsi qu’un ensemble de Supporters Régionaux dans les cinq régions commerciales de la FIFA : Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Amérique du Nord, et Amérique du Sud. Cette collaboration multisectorielle inclut des droits marketing allant d’une exposition digitale et une association extensives de la marque jusqu’à des formules sur mesure misant sur des initiatives spécifiques d’engagement des supporters et des clients. Les signataires des trois derniers contrats, correspondant à des formules de Supporter Régional, sont les suivants : - YouTube : dans le cadre de ce contrat, les créateurs de YouTube Shorts seront sur le terrain pour capter des contenus "en coulisses" de la Coupe du Monde de la FIFA. - Visit Las Vegas : l’entité officielle chargée de la promotion touristique du sud de l’État du Nevada a rejoint la FIFA en tant que Supporter Régional pour l’Amérique du Nord avec l’objectif de mettre en avant Las Vegas en tant que destination de loisirs et d’affaires. - Fine Hygienic Holding : le tout dernier Supporter Régional de la liste fournira des produits désinfectants, des produits de nettoyage et des distributeurs de gel hydroalcoolique sur l’ensemble des sites de la compétition. Cette collaboration sonne d’autant plus juste que la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 sera la première compétition de dimension planétaire organisée avec une jauge pleine depuis la pandémie de Covid-19. "Je me réjouis de la mise en place de ces collaborations fructueuses avec des sponsors et des partenaires commerciaux de choix dans l’optique de la première Coupe du Monde de la FIFA organisée dans le monde arabe", a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA. "Leur concours contribuera non seulement à la réussite de cet événement majeur mais aussi à l’acheminement de fonds essentiels au développement du football vers nos 211 associations membres et vers plusieurs programmes mondiaux, un atout majeur dans notre vision consistant à rendre le football véritablement mondial." Romy Gay, Directeur des Affaires Commerciales de la FIFA, a ajouté : "La Coupe du Monde de la FIFA offre à nos affiliés commerciaux des opportunités d’interaction uniques. Nos partenaires ont déjà mis en œuvre tout un éventail d’activations et d’initiatives de premier plan en amont de la compétition. Nous entendons poursuivre cette collaboration étroite, qui sera synonyme de réalisation de leurs objectifs et d’optimisation de l’expérience de la Coupe du Monde de la FIFA." Les rencontres seront suivies par les supporters présents au Qatar ainsi que par des milliards d’amateurs de football dans le monde, offrant aux affiliés commerciaux l’occasion d’interagir avec un public très large. Rendez-vous dimanche 20 novembre à 17h30 heure locale (15h30 CET / 9h30 ET) pour la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA, qui sera suivie à 19h00 heure locale (17h00 CET / 11h00 ET) de Qatar – Équateur, première affiche de la compétition.