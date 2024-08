La Commission de Discipline de la FIFA sanctionne la Fédération de Football de Macao

Le Sri Lanka est donc déclaré vainqueur par forfait (3-0) pour cette rencontre, qui aurait dû se disputer le 11 juin 2019, tandis que la MFA devra s’acquitter d’une amende de CHF 10 000 après que la Commission de Discipline l’a jugée coupable de violation de l’art. 5 (Retrait, match non disputé et match arrêté définitivement) du règlement en vigueur pour la compétition préliminaire de Qatar 2022 ainsi que de l’art. 56 (Match non disputé ou arrêté définitivement) du Code disciplinaire de la FIFA