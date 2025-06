GWC devient Supporter régional et Prestataire logistique officiel 

La société basée au Qatar GWC (Q.P.S.C.), acteur de premier plan sur le marché des solutions de chaîne d’approvisionnement (services d’entreposage, d’expédition de fret, de facilitation des échanges commerciaux, de transport d'œuvres d’art et de logistique événementielle), est devenue le premier Supporter régional et Fournisseur logistique officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. À ce titre, Q.P.S.C. sera le prestataire préférentiel de solutions logistiques pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

GWC, qui était déjà Supporter national et Prestataire logistique officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2019™, s’appuiera sur son expérience et son solide réseau de contacts à travers le monde pour fournir des services logistiques et de chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

S’exprimant au sujet de cette annonce, le directeur de la division Commercial de la FIFA, Simon Thomas, a déclaré :

"La logistique représente un aspect fondamental d’un événement de l’envergure et de la complexité de la Coupe du Monde de la FIFA. L’arrivée de GWC en tant que Supporter régional et Prestataire logistique officiel de la compétition va apporter à la FIFA et à ses affiliés commerciaux un soutien et une expertise fondamentaux en termes de logistique et de gestion de la chaîne d’approvisionnement, ce qui garantira une organisation fluide et efficace de la compétition".

Le Président de GWC, le cheikh Abdulla bin Fahad bin Jassem bin Jabor Al-Thani, a déclaré : "Aujourd’hui est un grand jour, une étape majeure dans l’histoire de GWC, car nous nous sommes vus confier la fourniture des prestations logistiques pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Aujourd’hui, nous devenons un acteur de confiance sur la route qui nous mène à 2022 et c’est avec une grande fierté que nous apporterons notre contribution pour concrétiser une nouvelle étape dans la vision du Qatar. Nous signons cet accord avec la conviction que nous saurons mettre en valeur l’infrastructure sportive et logistique de calibre mondial que le Qatar développe depuis des années, tout en incarnant les valeurs de l’esprit sportif, et en suscitant une participation active des passionnés de football et de publics plus larges".

L’infrastructure logistique de GWC, qui s’étend sur plus de trois millions de mètres carrés, compte notamment le plus grand hub logistique détenu par un acteur privé dans la région. La société dispose d’une équipe de spécialistes motivés et créatifs, et de systèmes informatiques à la pointe de la technologie.