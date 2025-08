Désignation de 36 arbitres, 69 arbitres assistants et 24 arbitres vidéo

Ce 19 mai 2022, la Commission des Arbitres de la FIFA a désigné les arbitres qui officieront lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Au total, ce sont 36 arbitres, 69 arbitres assistants et 24 arbitres assistants vidéo qui ont été sélectionnés en collaboration avec les six confédérations, sur la base de leur qualité et de leurs performances constatées à l’occasion de compétitions de la FIFA, mais aussi d’autres tournois nationaux et internationaux, disputés au cours des dernières années. "Comme d’habitude, le principal critère ayant guidé notre sélection a été la qualité. Notre sélection correspond tout simplement à ce qui se fait de mieux en matière d’arbitrage dans le monde. Si la Coupe du Monde 2018 a été un franc succès, c’est en partie grâce à la qualité de l’arbitrage, que nous voulons encore meilleure à l’occasion de la compétition au Qatar", a indiqué Pierluigi Collina, Président de la Commission des Arbitres. En 2019, lors du lancement du projet "En route pour Qatar 2022", la liste des prétendants comptait 50 trios, qui se sont tous soumis à une préparation intensive. Cette dernière s’est d’ailleurs avérée très compliquée, de nombreuses activités en présentiel ayant dû être annulées pendant un certain temps en raison de la pandémie. "Le Covid-19 a perturbé la tenue de nos activités, surtout en 2020 et début 2021. Heureusement, le coup d’envoi de la Coupe du Monde était encore loin, ce qui nous a laissé le temps nécessaire pour bien préparer les candidats. Si nous avons décidé de publier la liste autant en avance, c’est que nous souhaitons désormais renforcer la préparation des arbitres sélectionnés. Au lieu de se reposer sur leurs lauriers, ils doivent continuer de travailler dur afin d’être prêts pour la Coupe du Monde", a expliqué Collina. Massimo Busacca, Directeur de la Sous-Division de l’Arbitrage de la FIFA, a assuré que tous bénéficieraient du soutien adéquat de la part de la FIFA pour les préparer au mieux. Il a en outre expliqué que "grâce à un programme de suivi et de soutien innovant, tous les arbitres seront supervisés encore plus étroitement que lors des années précédentes par les instructeurs d’arbitres FIFA. Il s’agit d’une évolution-clé dont nous devrions tirer beaucoup de bénéfices lors de la compétition."