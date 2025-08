Le Bureau du Conseil de la FIFA autorise 26 joueurs par équipe

Entre 23 et 26 joueurs admis sur la liste finale pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™

Le 73ème Congrès de la FIFA prévu le 16 mars 2023 à Kigali, au Rwanda

Le Règlement de l’Équipement pour les compétitions de la FIFA mis à jour

Le Bureau du Conseil de la FIFA, composé du Président de la FIFA et de ceux des six confédérations, a traité de plusieurs sujets clés et pris les décisions suivantes :

73ème Congrès de la FIFA

Le 73ème Congrès de la FIFA aura lieu le 16 mars 2023 à Kigali, au Rwanda. Les élections présidentielles de la FIFA 2023, dont la convocation a été approuvée par le Conseil lors de sa séance du 30 mars 2022, seront organisées à l’occasion dudit Congrès. Kigali a déjà accueilli une séance du Conseil de la FIFA en octobre 2018.

Amendements au Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

Dans l’optique de faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19 et de la période inhabituelle au cours de laquelle la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ aura lieu, le Bureau du Conseil a estimé nécessaire d’offrir une plus grande flexibilité pour les effectifs et ainsi pris les décisions suivantes : • Le nombre maximum de joueurs pouvant figurer sur la liste provisoire passe de 35 à 55. • Entre 23 et 26 joueurs peuvent désormais figurer sur la liste finale. • La date de la dernière journée de matches interclubs pour les 23 à 26 joueurs figurant sur les listes finales a été fixée au 13 novembre 2022. • Au total, 26 personnes (jusqu’à 15 remplaçants et 11 officiels, dont le médecin d’équipe) au maximum seront autorisées à prendre place sur le banc de touche.

Règlement de l’Équipement pour les compétitions de la FIFA

Après confrontation de l’édition 2015 du Règlement de l’Équipement de la FIFA avec les meilleures pratiques dans le milieu du football et la réglementation en vigueur dans d’autres sports, mais aussi avec les dispositions pertinentes des Lois du Jeu et d’autres textes de la FIFA, le Bureau du Conseil a décidé de valider un certain nombre de changements en vue de l’édition 2022. Le Règlement de l’Équipement actualisé est disponible sur FIFA.com.

Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Indonésie 2023™